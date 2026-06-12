Economia

Fim do Nubank? Banco envia notificação de liquidação extrajudicial a clientes

Usuários relataram ter recebido notificação nesta sexta

Escrito por Anny Malagolini
nubank fim Instituição financeira - Foto: reprodução

Clientes do Nubank foram surpreendidos nesta sexta-feira, 12 de junho, por notificações no aplicativo e por e-mail informando uma suposta “liquidação extrajudicial” da instituição financeira. As mensagens mencionavam o Banco Central e orientavam usuários sobre um possível ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que gerou preocupação nas redes sociais.

O Nubank vai fechar?

Apesar do teor do comunicado, o Nubank não foi liquidado e segue operando normalmente. Procurado, o banco informou que as mensagens foram enviadas por engano e que o episódio decorreu de um erro operacional pontual, que está sendo investigado internamente.

Em nota, o Nubank afirmou que “lamenta o envio indevido de uma mensagem a clientes”.

Os alertas recebidos por clientes indicavam, de forma incorreta, que o Banco Central teria decretado a liquidação extrajudicial do Nubank. Em uma das versões da mensagem, o texto dizia que “o ativo deste emissor sairá de circulação definitivamente”.

O comunicado também orientava clientes a pedir ressarcimento de valores de até R$ 250 mil ao Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O g1 informou que teve acesso a um dos e-mails enviados a partir de um domínio oficial da empresa. A mensagem causou apreensão porque a liquidação extrajudicial é uma medida grave, adotada quando uma instituição financeira deixa de funcionar normalmente e passa por um processo formal de encerramento sob supervisão do Banco Central.

No caso do Nubank, porém, a informação não procede. O banco afirmou que o envio foi indevido, que apura internamente o que ocorreu e que continua funcionando normalmente.

Clientes que receberam o alerta devem manter a calma. Como o próprio Nubank informou que a mensagem foi enviada por engano, não há orientação para pedir ressarcimento ao FGC nem para movimentar valores por causa do comunicado.

Ainda assim, é recomendável evitar clicar em links recebidos por e-mail, SMS, aplicativos de mensagem ou notificações suspeitas. O ideal é acessar o aplicativo oficial do banco manualmente e acompanhar os canais oficiais da instituição.

Caso o cliente tenha clicado em algum link ou informado dados pessoais, senhas ou códigos de segurança, a recomendação é entrar em contato imediatamente com o atendimento oficial do Nubank e revisar as configurações de segurança da conta.

O que é liquidação extrajudicial?

A liquidação extrajudicial é um regime aplicado a instituições financeiras quando há necessidade de interromper suas atividades e retirar a empresa do Sistema Financeiro Nacional. O procedimento é conduzido conforme regras do Banco Central e envolve apuração de ativos, dívidas e obrigações da instituição.

Quando uma liquidação é oficialmente decretada, o Banco Central costuma publicar comunicado informando a decisão, a instituição afetada e os próximos passos do processo.

No caso do Nubank, não houve essa decretação. A mensagem enviada a clientes foi indevida, segundo o banco.

O que o FGC cobre?

O Fundo Garantidor de Créditos protege determinados depósitos e investimentos em caso de intervenção ou liquidação de uma instituição financeira associada. A cobertura ordinária é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro.

Entre os produtos que podem ter garantia estão conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI e LCA, desde que respeitadas as regras do fundo. A cobertura, porém, não vale para todos os tipos de aplicação. Fundos de investimento, ações, BDRs, criptomoedas e outros ativos de mercado não entram na proteção tradicional do FGC.

Mesmo assim, como o Nubank informou que não houve liquidação, não há indicação de acionamento do FGC relacionado ao banco neste caso.

Veja também: quando é a reunião do Copom em junho

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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