BC chega à reunião de junho dividido entre novo corte na Selic ou interromper o ciclo diante expectativas de inflação.

Reunião do Copom em junho: o que esperar da decisão da Selic

Reunião do Copom em junho: o que esperar da decisão da Selic

O Comitê de Política Monetária do Banco Central chega à reunião de 17 de junho, quarta-feira, em um ponto delicado. A Selic ainda está alta, em 14,5% ao ano, mas o ambiente econômico ficou menos confortável para novos cortes. Depois de reduzir os juros em 0,25 ponto percentual na última reunião, o Copom indicou cautela. A mensagem foi clara: o Banco Central não quer se comprometer com uma trajetória automática de queda da taxa básica. Em outras palavras, a próxima decisão dependerá mais dos dados recentes do que do desejo político ou do alívio esperado por consumidores, empresas e governo.

A dúvida do mercado agora é simples, mas decisiva: o Copom ainda terá segurança para cortar a Selic para 14,25% ou vai preferir pausar o ciclo para ganhar tempo?

A resposta passa por três fatores principais: inflação esperada em alta, tensões globais que afetam petróleo e alimentos, e o risco fiscal brasileiro, que voltou a pesar nas projeções dos economistas.

Por que a Selic ainda está tão alta?

A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela influencia o custo do crédito, os juros do cartão, financiamentos, empréstimos, rendimento da renda fixa e até o apetite dos investidores pela Bolsa.

Quando a inflação preocupa, o Banco Central mantém os juros altos para esfriar a economia. O crédito fica mais caro, o consumo perde força e, com menor pressão de demanda, os preços tendem a subir menos. O problema é que esse remédio também tem efeitos colaterais: encarece a dívida pública, dificulta investimentos, reduz o fôlego das empresas e pesa no orçamento das famílias.

Por isso, cada reunião do Copom virou uma espécie de teste de equilíbrio. Cortar juros cedo demais pode reacender a inflação. Demorar demais pode travar a economia.

Neste momento, o Banco Central parece mais preocupado com o primeiro risco.

Inflação esperada piorou e complica decisão do Copom

O dado que mais pesa contra uma queda mais forte da Selic é a expectativa de inflação. O Boletim Focus mais recente mostrou que os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para o IPCA de 2026 para 5,11%. O número está acima do teto da meta, que é de 4,5%.

Isso é importante porque o Copom não olha apenas para a inflação de hoje. A política monetária funciona com atraso. Uma decisão tomada agora pode afetar preços, crédito e atividade econômica ao longo dos próximos meses. Por isso, o BC observa o que o mercado espera para o futuro.

Quando as expectativas ficam “desancoradas”, ou seja, afastadas da meta oficial, o trabalho do Banco Central fica mais caro. Para convencer empresas, consumidores e investidores de que a inflação voltará ao alvo, a autoridade monetária tende a manter juros restritivos por mais tempo.

É exatamente esse o ponto que enfraquece a tese de cortes acelerados.

Guerra, petróleo e alimentos entram no radar

O cenário externo também piorou. As tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentaram a volatilidade nos preços de commodities, especialmente petróleo. Quando o petróleo sobe, o efeito pode chegar aos combustíveis, ao frete, aos alimentos e a diversos produtos industrializados.

A ata mais recente do Copom citou a necessidade de serenidade e cautela diante das incertezas globais. O Banco Central também chamou atenção para possíveis impactos de segunda ordem, aqueles que não aparecem apenas no preço inicial do combustível, mas se espalham por cadeias inteiras de produção e distribuição.

Esse tipo de choque é especialmente difícil para a política monetária. O Banco Central não controla guerra, petróleo nem clima. Mas precisa reagir se esses fatores contaminarem as expectativas de inflação.

É por isso que a reunião de junho não será apenas sobre a inflação passada. Será sobre o risco de a inflação futura voltar a escapar.

Contas públicas aumentam a pressão sobre o Banco Central

Além do cenário externo, há o problema doméstico: as contas públicas. O mercado tem demonstrado preocupação com a trajetória fiscal, especialmente em um ano de aumento de gastos, subsídios e pressões por medidas de estímulo.

Quando investidores desconfiam da capacidade do governo de controlar despesas, exigem juros maiores para financiar a dívida pública. Isso afeta a curva de juros, pressiona o câmbio e pode dificultar o trabalho do Banco Central.

Na prática, política fiscal expansionista e política monetária restritiva passam a caminhar em direções opostas. O governo estimula a economia; o Banco Central tenta conter a inflação. O resultado é uma Selic mais alta por mais tempo.

Essa é uma das razões pelas quais parte dos analistas vê um novo corte em junho como arriscado. Para esse grupo, baixar juros agora poderia transmitir a mensagem de que o BC está tolerando inflação acima da meta em troca de algum alívio econômico no curto prazo.

Mercado ainda vê corte pequeno, mas aposta ficou menos confortável

Apesar da cautela, o mercado ainda não abandonou totalmente a chance de novo corte. O Focus aponta Selic em 14,25% para junho, o que sugere que a mediana das expectativas ainda considera uma redução de 0,25 ponto percentual na reunião deste mês.

Mas a mesma pesquisa mostra que a previsão para a Selic no fim de 2026 subiu para 13,5% ao ano. Ou seja, mesmo que o Copom corte agora, o ciclo deve ser mais curto e mais lento do que se imaginava no começo do ano.

Esse é o recado mais importante para o consumidor: a queda dos juros, se vier, não deve representar alívio imediato no crédito. Cartão, cheque especial, financiamento e empréstimos pessoais continuarão caros. Na renda fixa, por outro lado, aplicações pós-fixadas seguem atrativas, justamente porque a Selic permanece em patamar elevado.

O que esperar da decisão de 17 de junho?

Há dois caminhos mais prováveis.

O primeiro é um corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic de 14,5% para 14,25% ao ano. Nesse caso, o Copom provavelmente reforçaria no comunicado que os próximos passos não estão garantidos e que poderá interromper o ciclo se a inflação continuar piorando.

O segundo caminho é a manutenção da Selic em 14,5%. Essa decisão seria mais dura, mas teria o objetivo de preservar a credibilidade do Banco Central diante da alta das expectativas de inflação e do ambiente externo mais incerto.

A escolha dependerá do peso que o Comitê dará aos dados divulgados até a reunião, especialmente inflação, câmbio, petróleo e expectativas do Focus. O IPCA de maio, que será conhecido antes da decisão, pode ganhar papel decisivo na calibragem do comunicado.

Para o bolso, Selic alta mantém crédito caro e renda fixa forte

Para famílias, a mensagem é direta: a Selic ainda alta mantém o crédito caro. Quem pretende financiar imóvel, comprar carro parcelado ou renegociar dívidas deve encontrar juros elevados por mais tempo.

Para empresas, o custo de capital segue pesado. Isso pode adiar investimentos, reduzir contratações e pressionar negócios que dependem de capital de giro.

Já para investidores conservadores, o cenário continua favorável para renda fixa. CDBs, Tesouro Selic, fundos DI e títulos atrelados ao CDI seguem oferecendo retorno elevado, embora seja preciso considerar impostos, prazos e objetivos financeiros.

O paradoxo é esse: juros altos machucam quem deve, mas remuneram melhor quem poupa.

Copom precisa escolher entre alívio e credibilidade

A reunião de 17 de junho não será apenas mais uma decisão sobre juros. Será um teste de comunicação para o Banco Central.

Se cortar, o Copom precisará convencer o mercado de que ainda está comprometido com a meta de inflação. Se mantiver, terá de explicar por que interrompeu tão cedo um ciclo de queda esperado por empresas, consumidores e governo.

Em ambos os casos, a palavra-chave será cautela.

O Brasil entrou em junho esperando juros menores. Mas a inflação projetada, a guerra no exterior e a pressão fiscal reduziram o espaço para otimismo. A Selic pode até cair mais um degrau, mas dificilmente o Banco Central abrirá a porta para uma sequência confortável de cortes.

No momento, a mensagem mais provável é menos euforia e mais vigilância: o ciclo de queda dos juros não acabou, mas ficou mais estreito.

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