Saiba como fazer o pedido de aposentadoria pela internet

Durante a pandemia, grande parte das agências se encontraram fechadas durante cinco meses. Todavia, apesar da reabertura de uma parcela delas, as etapas de solicitação de benefícios e aposentadoria pela internet tornaram-se essenciais. Desde 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a implantar processos digitais para melhorar o atendimento. Dessa forma, segurados podem solicitar os pedidos online.

Pedidos de aposentadoria pela internet

Em alguns casos, o pedido de aposentadoria é concedido automaticamente. Isso acontece na aposentadoria solicitada por idade. Aqueles que cumprirem os requisitos têm o processo concluído em até 30 minutos, já que a análise do sistema realiza a consulta dos bancos de dados automaticamente. Então, os pedidos de aposentadoria que podem ser feitos online são: idade urbana, por tempo de contribuição e idade rural.

Entretanto, não são todos as categorias de aposentadoria que podem ser feitos pela internet. As exceções, então, são as seguintes modalidades:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

pessoa com deficiência por tempo de contribuição;

trabalhador com deficiência por idade;

aposentadoria por acordo internacional.

Isso porque as categorias precisam de comprovações físicas e perícias médicas, que devem ser feitas presencialmente.

Como solicitar a aposentadoria pela internet no site?

Assim, o pedido de aposentadoria pode ser feito através do portal Meu INSS, seguindo os passos:

Acesse o site do Meu INSS; clique no botão “entrar”; coloque o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha solicitada, lembrando que é preciso já ter um cadastro no site para realizar a solicitação; em seguida, selecione a opção “Pedir Aposentadoria”; depois é só clicar na modalidade de aposentadoria que você deseja.

Como solicitar a aposentadoria pela internet no aplicativo?

Além disso, o aplicativo Meu INSS também permite realizar o pedido:

Instale o aplicativo, disponível para Android e iOS; faça o login com o cadastro do primeiro acesso no site de mesmo nome do Governo; escolha a opção de “Pedir Aposentadoria”; depois é só clicar na modalidade de aposentadoria que você deseja.

Quais os documentos necessários?

Assim como em pedidos comuns, é necessário anexar os documentos exigidos ao sie ou aplicativo para a aprovação da aposentadoria pela internet. Portanto, o segurado pode fotografar os documentos ou digitalizar.

Documento de identificação com foto (RG ou CNH);

Carteira de Trabalho;

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Comprovante de residência;

Requerimento por escrito da aposentadoria;

Comprovantes de períodos de atividade especial, no exterior e rural.

Por fim, o andamento do pedido de aposentadoria pela internet pode ser consultado no aplicativo ou site através da opção “Consulta de situação de benefício”, no menu esquerdo, e depois em “Acompanhar pedido”. Já para os casos de benefício por incapacidade, então, basta clicar em “Resultado da Perícia”.

Leia também: