Pagamentos vão até o dia 7 de dezembro

O pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a novembro começa nesta terça-feira (24). Neste mês, além das aposentadorias, pensões e auxílios, segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual também terão o 13º salário depositado.

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, conforme o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. O cronograma vai até 7 de dezembro.

O 13º salário foi antecipado para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que já recebiam os pagamentos até abril. As duas parcelas foram depositadas entre abril e junho. Agora, quem começou a receber a partir de maio e tem direito ao abono terá o valor pago em parcela única.

Calendário do INSS para novembro

Os segurados que recebem até um salário mínimo, atualmente de R$ 1.621, são os primeiros contemplados. Confira as datas:

Final do benefício Data de pagamento 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 30 de novembro 6 1º de dezembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 7 de dezembro

Já os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 1º de dezembro. Nesse grupo, os pagamentos são organizados em pares de finais de benefício.

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6 1º de dezembro 2 e 7 2 de dezembro 3 e 8 3 de dezembro 4 e 9 4 de dezembro 5 e 0 7 de dezembro

Quem tem direito ao 13º salário?

O abono anual é pago a segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte e benefícios previdenciários que dão direito à gratificação, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente. O valor pode ser proporcional ao período em que o benefício foi recebido durante o ano.

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não tem direito ao 13º salário, pois o benefício possui caráter assistencial e não previdenciário.

O aposentado ou pensionista pode conferir o valor e a data do depósito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Basta entrar com a conta Gov.br e acessar a opção “Extrato de pagamento”.

Outra alternativa é ligar para a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.