Aposentados começam a receber pagamento de novembro e 13º; veja datas
Pagamentos vão até o dia 7 de dezembro
O pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a novembro começa nesta terça-feira (24). Neste mês, além das aposentadorias, pensões e auxílios, segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual também terão o 13º salário depositado.
Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, conforme o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. O cronograma vai até 7 de dezembro.
O 13º salário foi antecipado para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que já recebiam os pagamentos até abril. As duas parcelas foram depositadas entre abril e junho. Agora, quem começou a receber a partir de maio e tem direito ao abono terá o valor pago em parcela única.
Calendário do INSS para novembro
Os segurados que recebem até um salário mínimo, atualmente de R$ 1.621, são os primeiros contemplados. Confira as datas:
|Final do benefício
|Data de pagamento
|1
|24 de novembro
|2
|25 de novembro
|3
|26 de novembro
|4
|27 de novembro
|5
|30 de novembro
|6
|1º de dezembro
|7
|2 de dezembro
|8
|3 de dezembro
|9
|4 de dezembro
|0
|7 de dezembro
Já os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 1º de dezembro. Nesse grupo, os pagamentos são organizados em pares de finais de benefício.
|Final do benefício
|Data de pagamento
|1 e 6
|1º de dezembro
|2 e 7
|2 de dezembro
|3 e 8
|3 de dezembro
|4 e 9
|4 de dezembro
|5 e 0
|7 de dezembro
Quem tem direito ao 13º salário?
O abono anual é pago a segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte e benefícios previdenciários que dão direito à gratificação, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente. O valor pode ser proporcional ao período em que o benefício foi recebido durante o ano.
Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não tem direito ao 13º salário, pois o benefício possui caráter assistencial e não previdenciário.
O aposentado ou pensionista pode conferir o valor e a data do depósito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Basta entrar com a conta Gov.br e acessar a opção “Extrato de pagamento”.
Outra alternativa é ligar para a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.