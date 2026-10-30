INSS interrompe atendimento presencial nacionalmente por quatro dias seguidos; veja o que fazer
Veja como conseguir atendimento
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira, 30 de outubro, e na próxima segunda-feira, 2 de novembro. A suspensão do atendimento presencial ocorre por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, transferido para sexta-feira, e do feriado nacional de Finados.
Com a mudança, os segurados que precisam resolver pendências, solicitar benefícios ou realizar outros serviços presencialmente devem se organizar para evitar deslocamentos desnecessários.
De acordo com o INSS, o atendimento nas unidades será retomado normalmente na terça-feira, 3 de novembro.
Por que as agências do INSS estarão fechadas?
O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro. Neste ano, porém, o ponto facultativo foi transferido para sexta-feira (30), conforme portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Por esse motivo, as unidades do INSS funcionarão normalmente na quarta-feira (28), mas não terão atendimento presencial na sexta-feira (30).
Já na segunda-feira (2), o fechamento ocorre em razão do feriado nacional de Finados.
Os segurados que tinham atendimento agendado para sexta-feira serão comunicados pelo instituto para fazer a remarcação.
A Central Telefônica 135 terá horários diferentes durante o período. Na sexta-feira (30), o atendimento humano funcionará normalmente, das 7h às 22h. Na segunda-feira (2), feriado de Finados, o atendimento com atendentes será suspenso e voltará na terça-feira (3), também das 7h às 22h.
O serviço eletrônico da Central 135 continuará disponível durante o feriado.
Meu INSS funciona durante o feriado?
Mesmo com as agências fechadas, os segurados poderão acessar os serviços digitais do instituto normalmente. O site e o aplicativo Meu INSS permanecem disponíveis 24 horas por dia, permitindo consultar informações sobre benefícios, emitir extratos, acompanhar solicitações e realizar diversos procedimentos sem precisar comparecer a uma unidade.
O atendimento eletrônico da Central 135 também continuará funcionando.
A orientação é que os beneficiários utilizem os canais digitais para resolver demandas durante os dias sem atendimento presencial.
Calendário de funcionamento do INSS:
- Quarta-feira (28/10): atendimento presencial normal.
- Sexta-feira (30/10): agências fechadas; Central 135 funciona das 7h às 22h.
- Sábado (31/10) e domingo (1º/11): sem atendimento presencial.
- Segunda-feira (2/11): agências fechadas pelo feriado de Finados; atendimento humano do 135 suspenso.
- Terça-feira (3/11): atendimento presencial e telefônico retomado normalmente.