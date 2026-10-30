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INSS interrompe atendimento presencial nacionalmente por quatro dias seguidos; veja o que fazer

Veja como conseguir atendimento

Escrito por Anny Malagolini
agências do INSS estarão fechadas
Foto: GOV
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As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira, 30 de outubro, e na próxima segunda-feira, 2 de novembro. A suspensão do atendimento presencial ocorre por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, transferido para sexta-feira, e do feriado nacional de Finados.

Com a mudança, os segurados que precisam resolver pendências, solicitar benefícios ou realizar outros serviços presencialmente devem se organizar para evitar deslocamentos desnecessários.

De acordo com o INSS, o atendimento nas unidades será retomado normalmente na terça-feira, 3 de novembro.

Por que as agências do INSS estarão fechadas?

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro. Neste ano, porém, o ponto facultativo foi transferido para sexta-feira (30), conforme portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Por esse motivo, as unidades do INSS funcionarão normalmente na quarta-feira (28), mas não terão atendimento presencial na sexta-feira (30).

Já na segunda-feira (2), o fechamento ocorre em razão do feriado nacional de Finados.

Os segurados que tinham atendimento agendado para sexta-feira serão comunicados pelo instituto para fazer a remarcação.

A Central Telefônica 135 terá horários diferentes durante o período. Na sexta-feira (30), o atendimento humano funcionará normalmente, das 7h às 22h. Na segunda-feira (2), feriado de Finados, o atendimento com atendentes será suspenso e voltará na terça-feira (3), também das 7h às 22h.

O serviço eletrônico da Central 135 continuará disponível durante o feriado.

Meu INSS funciona durante o feriado?

Mesmo com as agências fechadas, os segurados poderão acessar os serviços digitais do instituto normalmente. O site e o aplicativo Meu INSS permanecem disponíveis 24 horas por dia, permitindo consultar informações sobre benefícios, emitir extratos, acompanhar solicitações e realizar diversos procedimentos sem precisar comparecer a uma unidade.

O atendimento eletrônico da Central 135 também continuará funcionando.

A orientação é que os beneficiários utilizem os canais digitais para resolver demandas durante os dias sem atendimento presencial.

Calendário de funcionamento do INSS:

  • Quarta-feira (28/10): atendimento presencial normal.
  • Sexta-feira (30/10): agências fechadas; Central 135 funciona das 7h às 22h.
  • Sábado (31/10) e domingo (1º/11): sem atendimento presencial.
  • Segunda-feira (2/11): agências fechadas pelo feriado de Finados; atendimento humano do 135 suspenso.
  • Terça-feira (3/11): atendimento presencial e telefônico retomado normalmente.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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