INSS interrompe atendimento presencial nacionalmente por quatro dias seguidos; veja o que fazer

INSS interrompe atendimento presencial nacionalmente por quatro dias seguidos; veja o que fazer

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira, 30 de outubro, e na próxima segunda-feira, 2 de novembro. A suspensão do atendimento presencial ocorre por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, transferido para sexta-feira, e do feriado nacional de Finados.

Com a mudança, os segurados que precisam resolver pendências, solicitar benefícios ou realizar outros serviços presencialmente devem se organizar para evitar deslocamentos desnecessários.

De acordo com o INSS, o atendimento nas unidades será retomado normalmente na terça-feira, 3 de novembro.

Por que as agências do INSS estarão fechadas?

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro. Neste ano, porém, o ponto facultativo foi transferido para sexta-feira (30), conforme portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Por esse motivo, as unidades do INSS funcionarão normalmente na quarta-feira (28), mas não terão atendimento presencial na sexta-feira (30).

Já na segunda-feira (2), o fechamento ocorre em razão do feriado nacional de Finados.

Os segurados que tinham atendimento agendado para sexta-feira serão comunicados pelo instituto para fazer a remarcação.

A Central Telefônica 135 terá horários diferentes durante o período. Na sexta-feira (30), o atendimento humano funcionará normalmente, das 7h às 22h. Na segunda-feira (2), feriado de Finados, o atendimento com atendentes será suspenso e voltará na terça-feira (3), também das 7h às 22h.

O serviço eletrônico da Central 135 continuará disponível durante o feriado.

Meu INSS funciona durante o feriado?

Mesmo com as agências fechadas, os segurados poderão acessar os serviços digitais do instituto normalmente. O site e o aplicativo Meu INSS permanecem disponíveis 24 horas por dia, permitindo consultar informações sobre benefícios, emitir extratos, acompanhar solicitações e realizar diversos procedimentos sem precisar comparecer a uma unidade.

O atendimento eletrônico da Central 135 também continuará funcionando.

A orientação é que os beneficiários utilizem os canais digitais para resolver demandas durante os dias sem atendimento presencial.

Calendário de funcionamento do INSS: