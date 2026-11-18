Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar as datas de pagamento referentes a novembro de 2026. O governo federal confirmou que os depósitos começam no dia 24 de novembro para quem recebe até um salário mínimo. Para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, os créditos serão realizados a partir de 1º de dezembro.

O calendário é organizado de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Por isso, é necessário conferir a numeração correta para saber quando o dinheiro estará disponível.

Que dia começa o pagamento do INSS do mês de novembro?

Conforme apurado pelo Jornal DCI, o pagamento referente a novembro começa em 24 de novembro de 2026 para quem recebe até um salário mínimo. Os depósitos desse grupo seguem até 7 de dezembro, conforme o número final do benefício.

Quem recebe até um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 30 de novembro 6 1º de dezembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 7 de dezembro

Para os segurados que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos começam em 1º de dezembro de 2026. Nesse grupo, os depósitos são organizados em pares de finais:

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais do benefício Data de pagamento 1 e 6 1º de dezembro 2 e 7 2 de dezembro 3 e 8 3 de dezembro 4 e 9 4 de dezembro 5 e 0 7 de dezembro

As datas seguem o calendário anual divulgado pelo INSS e estão disponíveis para consulta na tabela oficial de pagamentos de 2026.

O INSS vai adiantar o pagamento de novembro?

Não há anúncio de antecipação extraordinária dos pagamentos de novembro de 2026. Os depósitos seguem o cronograma regular estabelecido pelo INSS, com início em 24 de novembro para quem recebe até um salário mínimo e em 1º de dezembro para os beneficiários que recebem acima do piso.

O fato de parte dos pagamentos ocorrer em dezembro não significa atraso. O calendário é organizado considerando os dias úteis e a divisão dos beneficiários por faixa de renda e número final do benefício.

Os segurados podem consultar a data individual pelo aplicativo ou site Meu INSS, na opção Extrato de Pagamento. Também é possível obter a informação pela Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Como identificar a data de pagamento do INSS?

Para descobrir quando o benefício será depositado, o segurado precisa observar o último número do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece depois do traço.

Por exemplo, em um número de benefício como 0104-7, o algarismo considerado para consultar o calendário é o 4.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS. Depois de entrar com a conta Gov.br, basta selecionar o serviço Extrato de Pagamento para verificar a data e os valores do depósito.

Outra opção é ligar para o telefone 135, que oferece atendimento de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h