Veja quem tem direito ao abono de fim de ano

Quem recebe o 13º do INSS em novembro? Pagamento foi antecipado, mas segurado vai receber

Quem recebe o 13º do INSS em novembro? Pagamento foi antecipado, mas segurado vai receber

A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 fez com que milhões de aposentados e pensionistas recebessem o abono ainda no primeiro semestre, entre abril e maio. No entanto, nem todos os segurados foram contemplados naquela ocasião. Uma parte dos beneficiários terá o dinheiro depositado somente no fim deste ano, entre novembro e dezembro. Veja quem tem direito.

Por que alguns aposentados ainda vão receber o 13º do INSS?

A nova rodada de pagamentos é destinada principalmente às pessoas que tiveram o benefício concedido a partir de maio de 2026 e não participaram da antecipação realizada pelo governo federal. Segundo o INSS, os depósitos começam em 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro, conforme o calendário regular da Previdência.

O dinheiro será pago junto com o benefício mensal, em parcela única. Portanto, quem começou a receber aposentadoria ou pensão depois da antecipação ainda terá direito ao abono, desde que esteja entre os benefícios contemplados pelas regras previdenciárias.

Em 2026, o governo federal antecipou o pagamento do décimo terceiro para aposentados, pensionistas e outros segurados que já recebiam benefícios até abril. A primeira parte foi depositada em abril e a segunda, em maio.

A medida, adotada nos últimos anos, permitiu que os beneficiários tivessem acesso ao dinheiro antes do calendário tradicional de pagamento do abono, que normalmente ocorre no segundo semestre.

Ocorre que quem começou a receber um benefício previdenciário depois desse período não entrou na folha da antecipação. Por isso, o INSS programou uma nova rodada para contemplar esses segurados no fim do ano.

A regra vale para quem teve o benefício concedido a partir de maio. Assim, novos aposentados e pensionistas não perderão o direito ao décimo terceiro por não terem recebido os valores em abril e maio.

Quem recebe o 13º do INSS em novembro de 2026?

O pagamento contempla segurados que passaram a receber benefícios previdenciários a partir de maio deste ano e que não receberam o abono antecipadamente.

Entre os benefícios que dão direito ao décimo terceiro estão:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Aposentadoria por incapacidade permanente;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Salário-maternidade, conforme as regras de pagamento.

É importante observar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não dá direito ao décimo terceiro salário. Isso acontece porque o BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário.

A informação foi confirmada pelo próprio INSS, que esclareceu que o pagamento de novembro será destinado aos segurados que passaram a receber benefícios depois da antecipação, desde que tenham direito ao abono anual.

Quando será pago o 13º dos novos aposentados?

O calendário começa em 24 de novembro e termina em 7 de dezembro. As datas variam conforme o valor recebido pelo segurado e o número final do cartão de benefício.

Quem recebe até um salário mínimo tem os primeiros depósitos liberados. Na sequência, entram os pagamentos para quem recebe acima do piso nacional.

Confira as datas para quem recebe até um salário mínimo:

Final do benefício Data do pagamento 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 30 de novembro 6 1º de dezembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 7 de dezembro

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final do benefício Data do pagamento 1 e 6 1º de dezembro 2 e 7 2 de dezembro 3 e 8 3 de dezembro 4 e 9 4 de dezembro 5 e 0 7 de dezembro

Para identificar a data correta, o segurado deve observar o último número do benefício antes do traço. O dígito verificador não deve ser considerado.

Como é calculado o 13º de quem se aposentou em 2026?

Quem começou a receber aposentadoria ou pensão ao longo de 2026 não necessariamente terá direito ao valor integral do décimo terceiro.

Nesses casos, o cálculo considera o período em que o segurado recebeu o benefício durante o ano. O valor é proporcional aos meses de recebimento, seguindo as regras previdenciárias.

Na prática, o cálculo considera 1/12 do benefício para cada mês contabilizado. Assim, quem começou a receber a aposentadoria em maio terá um valor proporcional diferente de quem teve o benefício concedido em setembro ou outubro.

Benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária, também seguem o cálculo proporcional ao período de recebimento.

Como consultar o valor do 13º do INSS?

Os segurados podem consultar o valor previsto para pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS. O procedimento é feito com a conta Gov.br.

Veja como consultar:

Acesse o aplicativo ou o site Meu INSS. Entre com CPF e senha da conta Gov.br. Procure a opção de consulta de pagamentos ou extrato de pagamento. Selecione o benefício desejado. Confira os valores e a data prevista para o depósito.

O extrato permite verificar quanto será depositado na conta, incluindo o valor do benefício mensal e o abono anual.

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