Aprenda a fazer prova de vida do INSS no caixa eletrônico

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem realizar todos os anos a prova de vida para continuar recebendo seus benefícios. O procedimento pode ser feito na agência do banco em que se recebe o pagamento, em terminais eletrônicos de autoatendimento e também pela internet. No caso da prova de vida no caixa eletrônico, o segurado deve fazer uso da biometria.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida é um procedimento que deve ser realizado por segurados do INSS que recebem benefícios do órgão. Os aposentados e pensionistas devem na prática, comprovar que estão vivos para continuar recebendo os pagamentos mensais, sejam eles feitos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.

Nesse sentido, a prova de vida tem o objetivo de evitar fraudes e pagamentos indevidos de benefícios, garantindo maior segurança. Essa comprovação de vida deve ser realizada na mesma instituição financeira em que o segurado recebe o seu benefício.

De modo geral, esse procedimento deve ser feito pelo próprio beneficiário. Nas situações em que isso não é possível, a prova pode ser feita por um procurador. Ao passo que, essa opção é válida quando o segurado do INSS está em outro país, quando é portador de moléstia contagiosa, quando está com dificuldades de locomoção ou ainda para os idosos acima de 80 anos de idade.

Como fazer prova de vida no caixa eletrônico?

Como visto, a prova de vida deve ser feita no mesmo banco em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Desse modo, o segurado pode ir até a sua agência e apresentar um documento de identificação com foto, podendo ser, por exemplo, RG, carteira de trabalho e carteira de habilitação.

Além disso, há a opção de fazer a prova de vida no caixa eletrônico, isso é possível a partir do uso da biometria. Isso é válido para quem tem conta no banco em que recebe o benefício do INSS e está com essa tecnologia cadastrada. Dessa forma, basta ir até um caixa eletrônico da instituição financeira e fazer a validação com a biometria.

Nota-se que os bancos divulgam comunicados aos cidadãos para alertar a necessidade de realização da prova de vida. Essas mensagens são disponibilizadas em sites e nos terminais eletrônicos de autoatendimento.

Qual o prazo para fazer prova de vida?

Esse procedimento deve ser realizado todos os anos pelos aposentados e pensionistas do INSS, seja a prova de vida no caixa eletrônico ou na agência. Alguns bancos convocam os segurados com base no mês de nascimento. Já outros, fazem essa convocação no mês anterior ao vencimento da prova de vida.

No caso do beneficiário deixar de realizar a sua prova de vida dentro do prazo, terá o pagamento do INSS bloqueado. No entanto, ficou definida desde março de 2020 a interrupção de bloqueio de pagamento por falta de prova de vida, por razão da pandemia da Covid-19. A não obrigatoriedade de realizar o procedimento vale até o mês de abril.

Desse modo, o INSS divulgou um calendário para a volta da necessidade de realização da prova de vida. Esse cronograma é baseado nos meses de vencimento do procedimento. Confira:

Prova de vida vencida em março e abril de 2020: maio de 2021

Prova de vida vencida em maio e junho de 2020: junho de 2021

Prova de vida vencida em julho e agosto de 2020: julho de 2021

Prova de vida vencida em setembro e outubro de 2020: agosto de 2021

Prova de vida vencida em novembro e dezembro de 2020: setembro de 2021

Prova de vida vencida em janeiro e fevereiro de 2021: outubro de 2021

Prova de vida vencida em março e abril de 2021: novembro de 2021

Sendo assim, a partir do mês de maio voltam os bloqueios para quem deixar de realizar a prova de vida. Para resolver a situação e garantir o recebimento do benefício, o cidadão pode fazer a prova de vida no caixa eletrônico.

É possível fazer prova de vida pela internet?

Além da prova de vida no caixa eletrônico, é possível fazer o procedimento pela internet. Trata-se da prova de vida digital, que está disponível em formato de projeto piloto e é realizada por meio de biometria facial.

Apenas os segurados selecionados podem fazer o procedimento nessa modalidade, os quais recebem uma notificação no aplicativo Meu INSS. Então, a prova é realizada no aplicativo Meu Gov.br, no qual o segurado deverá usar a câmera do celular para efetuar a validação facial.

Nessa etapa de teste, o INSS usa a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazer a biometria facial. Para acompanhar o resultado do procedimento, o aposentado ou pensionista deve acessar o aplicativo Meu INSS.

