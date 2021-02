Calendário da prova de vida do INSS: confira as novas datas

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a retomada da necessidade de comprovação de vida a partir do calendário da prova de vida em 2021. Nota-se que os beneficiários continuam recebendo os pagamentos mesmo sem a realização do procedimento, pois o bloqueio está interrompido.

A retomada da prova de vida do INSS foi fixada para maio e deve ocorrer de forma gradual, levando em consideração o mês de vencimento da prova de vida dos aposentados e pensionistas. Essa definição foi publicada pelo órgão com a Portaria nº 1.278, no Diário Oficial da União (DOU).

Sendo assim, ficou definida também a interrupção de bloqueio de pagamento para segurados que não fizeram a prova entre março de 2020 e abril de 2021, em uma prorrogação de mais 60 dias. Essa ampliação do prazo vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida é, como o próprio nome diz, uma forma de comprovar a vida. Sendo assim, trata-se do procedimento em que os segurados do INSS recebem benefícios por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, devem comprovar que estão vivos para continuar recebendo os a aposentadoria ou pensão. É uma maneira de evitar fraudes e pagamentos indevidos de benefícios.

Esse processo é obrigatório e deve ser realizado anualmente. Dessa forma, o segurado deve comparecer à instituição bancária em que recebe seu benefício e apresentar um documento de identificação com foto. Alguns bancos optam pela realização no mês de aniversário do cidadão, e outros fazem a convocação de acordo com mês em que o procedimento foi feito no ano anterior.

Nota-se que, desde março de 2020 estão suspensos os bloqueios dos pagamentos de benefícios, por razão de falta de prova de vida. Isso ocorreu por conta da pandemia da Covid-19, com o objetivo de estimular o isolamento social dos beneficiários, grande parte do grupo de risco.

Novo calendário da prova de vida em 2021

- PUBLICIDADE -

Como visto, a obrigação de realizar o procedimento será retomada em maio. Os meses para cada beneficiário variam de acordo com a sua competência de vencimento da comprovação de vida. Sendo assim, o bloqueio resultante da falta de prova de vida ocorrerá de forma escalonada.

Veja os meses de retorno para todas as situações de vencimento da prova:

Prova de vida vencida em março e abril de 2020: maio de 2021

Prova de vida vencida em maio e junho de 2020: junho de 2021

Prova de vida vencida em julho e agosto de 2020: julho de 2021

Prova de vida vencida em setembro e outubro de 2020: agosto de 2021

Prova de vida vencida em novembro e dezembro de 2020: setembro de 2021

Prova de vida vencida em janeiro e fevereiro de 2021: outubro de 2021

Prova de vida vencida em março e abril de 2021: novembro de 2021

Dessa forma, quem deveria ter feito a prova nos meses de abril do ano passado, por exemplo, deverá fazer o procedimento em maio deste ano. Ao passo que, quem deveria comprovar a vida em agosto de 2020, deverá ir até o seu banco em julho de 2021 para fazer a prova de vida. Com a retomada, a prova de vida deverá ser feita normalmente pelos bancos.

Procedimento digital para 5,3 milhões de segurados

Além do calendário da prova de vida, o INSS também ampliou o projeto piloto da realização do procedimento com uso da biometria facial. Sendo assim, cerca de 5,3 milhões de segurados selecionados poderão fazer a prova de vida pelo celular, com uso da câmera do aparelho para fazer o reconhecimento facial.

Esse processo pode ser feito através do aplicativo Gov.br. O projeto piloto teve início no ano passado e teve expansão a partir do dia 23 de fevereiro deste ano.

Leia também:

- PUBLICIDADE -

Confira o passo a passo para fazer a prova de vida digital do INSS

Veja como agendar atendimento no INSS por aplicativo

Veja se você tem direito a aposentadoria por invalidez