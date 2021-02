Como solicitar e consultar habilitação do seguro defeso?

O Instituto Nacional do Seguro Social oferece um benefício aos trabalhadores que são pescadores artesanais, que equivale ao seguro-desemprego. Assim, nos momentos onde a pesca é proibida, o trabalhador pode contar com um auxílio. Mas para solicitar, consultar e habilitar o Seguro Defeso, o trabalhador deve cumprir as regras exigidas pelo instituto. Confira:

O que é o Seguro Defeso?

O Seguro Defeso é um benefício do INSS para pescadores artesanais em épocas de reprodução de peixes, quando é proibida a pesca. Assim, ele permite que o pescador profissional artesanal solicite ao INSS o pagamento do benefício de seguro-desemprego do percador artesanal durante o período de defeso, ou seja, quando fica impedido de pescar em razão da necessidade de preservação das espécies.

Sendo assim, a paralisação temporária da atividade pesqueira para preservação das espécies de peixes e crustáceos, por fenômenos naturais ou acidentes. Esse período de defeso tem fixação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Quem tem direito a habilitação do Seguro Defeso?

O Seguro Defeso se destina a pescadores artesanais que exercem a atividade pesqueira como única fonte de renda. Dessa forma, com o exercício da profissão por 12 meses antes do defeso. Tais condições estão dispostas na Lei do Seguro Defeso, em vigor desde novembro de 2003. Dessa forma, o pescador deve preencher os requisitos estabelecidos pelo INSS:

Exercer esta atividade de forma ininterrupta (individualmente ou em regime de economia familiar);

Ter registro ativo há pelo menos um ano no Registro Geral de Pesca (RGP), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na condição de pescador profissional artesanal;

Ser segurado especial, na categoria de pescador profissional artesanal;

Comercializar a sua produção à pessoa física ou jurídica, comprovando contribuição previdenciária, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o início do período atual, o que for menor;

Não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Assistência Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e

Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira

Como solicitar o Seguro Defeso?

O Pescador Artesanal associado ou filiado de entidade representativa (associação, colônia ou sindicato) que possua Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o INSS pode registrar o seu requerimento diretamente com a entidade, bastando apresentar a documentação necessária, que será enviada ao INSS. A habilitação do Seguro Defeso pode ser feita pela internet pelos trabalhadores que não possuem acordos, pelo portal ou aplicativo Meu INSS. Assim, o trabalhador deve:

Acessar o portal Meu INSS; Fazer login no sistema e escolher a opção Agendamentos/Requerimentos; Clique em “novo requerimento” e “avançar”; Digite no campo “pesquisar” a palavra “pescador” e selecione o serviço desejado; Acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção Agendamentos/Requerimentos.

Assim, o segurado será comunicado nos casos que for indispensável o atendimento presencial para comprovar alguma informação.

Como consultar a habilitação do seguro-defeso?

A consulta da habilitação do seguro defeso pode ser feita pelo portal Meu INSS, aplicativo ou telefone 135. Para acompanhar o andamento, basta acessar o portal e ir na opção Agendamentos/Requerimentos.

Qual valor do benefício?

O valor do Seguro Defeso é de um salário mínimo, R$ 1.045 em 2020. Dessa forma, tem previsão de pagamento ao pescador artesanal durante o período de defeso, ou seja, reprodução dos peixes e crustáceos que varia de quatro a cinco meses.

O gasto anual do governo é de aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Além disso, segundo o secretário especial da Pesca, Jorge Seif, cerca de 800 mil pessoas recebem o benefício do INSS, mas a maior parte delas não preenche os requisitos para o programa.

Documentos originais solicitados

Procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto e CPF do procurador ou representante, se houver;

Documento de identificação oficial válido e com foto (Carteira de Identidade ou Carteira Profissional, por exemplo);

Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cópia do comprovante do recolhimento da contribuição previdenciária (GPS), caso tenha comercializado sua produção à pessoa física; ou

Cópia de documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste a operação realizada e o valor da respectiva contribuição previdenciária;

Enfim, registro de pescador profissional na categoria artesanal, emitido há pelo menos um ano;

Comprovante de residência em municípios abrangidos pela portaria que declarou o defeso.

