Extrato do INSS: saiba como ver pelo celular

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguem acessar variados serviços de forma online, a partir de um celular com acesso a internet, por exemplo. Entre essas possibilidades estão os extratos, seja de pagamento de benefício, previdenciário, de empréstimo consignado e de Imposto de Renda. É possível ver extrato do INSS pelo celular por meio do aplicativo Meu INSS, que também está disponível em formato de site. Ao entrar na plataforma, o cidadão deve fazer login e procurar pelo tipo de extrato que deseja ver.

Como ver extrato do INSS pelo celular?

Por meio do aplicativo Meu INSS, os segurados conseguem acessar variados serviços da autarquia, sem precisar ir até uma agência. A plataforma, que também pode ser acessada por site, oferece mais de 90 serviços. Dentre eles está a possibilidade de solicitar benefícios, tirar extrato do INSS e alterar dados de cadastro.

Para usar a plataforma, basta baixá-la na loja de aplicativos do celular. Deve-se procurar por “Meu INSS”, selecionar esse app e clicar em “Instalar”. Além disso, para solicitar alguns dos serviços digitais disponíveis, o usuário deve ter cadastro no Gov.br. Para esse procedimento, é preciso informar dados como CPF, nome completo, data de nascimento e responder algumas perguntas do cadastro junto ao INSS.

Dessa forma, para ver extrato do INSS pelo celular, o segurado deve ter o aplicativo Meu INSS. O primeiro passo, é fazer login na plataforma com CPF e senha, para isso deve-se clicar em “Entrar” ao abrir o aplicativo.

Então, na tela inicial serão indicados alguns serviços em destaque, basta procurar pelo tipo de extrato que se deseja tirar ou ainda procurar por ele na barra de pesquisa. Entre as modalidades de extrato do INSS disponíveis estão:

Extrato de pagamentos;

Extrato do CNIS;

Extrato de empréstimo consignado;

Extrato de Imposto de Renda.

Esses quatro tipos de extratos disponíveis podem ser vistos pelo celular, a partir do aplicativo Meu INSS. Além disso, também é possível marcar dia e horário para retirar o documento presencialmente, em agência do órgão. Para isso, o usuário deve clicar em “Agendamentos/Solicitações” na tela inicial, e depois pesquisar pelo extrato desejado para iniciar o agendamento.

Confira então, para que servem as modalidades de extrato do INSS e como olhar esses documentos pelo celular.

Extrato de pagamento

O extrato de pagamento de benefício, permite que o segurado que recebe algum benefício previdenciário verifique o valor dessa renda mensal, a data de pagamento e também o banco em que se recebe a aposentadoria, pensão ou auxílio do órgão.

Para tirar esse extrato do INSS pelo celular, basta procurar e selecionar o serviço de “Extrato de Pagamento do Beneficio”, depois de ter efetuado o login no aplicativo Meu INSS.

Nota-se ainda, que os cidadãos que recebem seus benefícios previdenciários pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, conseguem ver esse documento através do home banking dessas instituições.No caso da Caixa, deve-se clicar no item de “Extrato Previdenciário”. Já no Banco do Brasil, a opção é encontrada em “Previdência Social”.

Extrato do CNIS

Outro extrato do INSS que o segurado consegue ver do celular é o Extrato Previdenciário (CNIS). Nesse documento, é possível verificar as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

São descritos todos os vínculos trabalhistas e previdenciários, ao passo que se encontram dados como: nome do empregador, o período trabalhado e a remuneração recebida. Bem como, contribuições realizadas em Guia da Previdência Social (GPS), para o caso de quem é contribuinte individual.

Esse item pode ser encontrado entre os serviços em destaque do aplicativo Meu INSS Desse modo, basta clicar em “Extrato de Contribuição (CNIS)”.

Extrato de empréstimo consignado

Para o aposentado ou pensionista que contratou empréstimo consignado, o extrato com informações dessa operação também pode ser visto pelo celular.

O extrato do empréstimo consignado indica todos os empréstimos realizados com desconto no benefício do INSS. No documento, constam dados como: número do contrato, nome da instituição financeira, valor total do contrato, valor das parcelas, número total de parcelas, prazo e a margem disponível para novas contratações de empréstimos consignados.

O serviço tirar esse extrato do INSS também está disponível na tela inicial do aplicativo. Então, basta clicar em “Extrato de Empréstimo”.

Extrato de Imposto de Renda

Por fim, o segurado do INSS que recebe algum benefício consegue tirar um informe de rendimentos, para usar na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Trata-se do Extrato para Imposto de Renda, em que estão disponíveis os valores recebidos por aposentadoria ou pensão por morte em determinado ano.

Para ver esse extrato do INSS pelo celular, o usuário deve escolher o serviço de “Extrato de Imposto de Renda” na tela inicial do aplicativo Meu INSS.

