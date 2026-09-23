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Novo pagamento do INSS começa nesta quinta (24); veja quem recebe e o calendário

Quem recebe um salário mínimo já começa a receber

Escrito por Anny Malagolini
Novo pagamento do INSS Foto: Agência Brasil
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta quinta-feira, 24, os benefícios referentes a setembro. Nesta primeira etapa, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo e têm benefício com final 1. Os depósitos serão feitos de forma escalonada, de acordo com o número final do benefício, e seguem até 7 de outubro. Já os segurados que recebem acima do piso nacional começam a receber em 1º de outubro.

Calendário do INSS para setembro

Quem recebe até um salário mínimo terá os pagamentos distribuídos entre 24 de setembro e 7 de outubro. Já os beneficiários que recebem acima do piso nacional começam a ter o dinheiro depositado em 1º de outubro. Para saber quando o dinheiro será liberado, é preciso olhar o número final do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. Por exemplo, em um benefício terminado em 8-4, o número considerado no calendário é o 8.

Benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 24 de setembro
Final 2: 25 de setembro
Final 3: 28 de setembro
Final 4: 29 de setembro
Final 5: 30 de setembro
Final 6: 1º de outubro
Final 7: 2 de outubro
Final 8: 5 de outubro
Final 9: 6 de outubro
Final 0: 7 de outubro

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de outubro
Finais 2 e 7: 2 de outubro
Finais 3 e 8: 5 de outubro
Finais 4 e 9: 6 de outubro
Finais 5 e 0: 7 de outubro

Onde encontrar o número final?

Para saber a data correta do pagamento, o segurado deve consultar o número do benefício. O cartão de benefício do INSS possui uma numeração de 10 dígitos, no formato “999.999.999-9”. Para o calendário de pagamentos, deve ser considerado o último número antes do hífen, desconsiderando o dígito verificador.

As datas do calendário de 2026 seguem a divisão entre benefícios de até um salário mínimo e benefícios acima desse valor, além do número final do benefício. A regra se aplica aos pagamentos previstos no calendário regular do INSS, que inclui aposentadorias, pensões e auxílios.

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Basta acessar o serviço “Extrato de pagamento” para conferir a data em que o dinheiro estará disponível e outras informações sobre o benefício. Também é possível obter orientação pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Como sacar os benefícios do INSS?

O pagamento pode ser recebido na instituição financeira indicada pelo INSS ou, nos meses seguintes ao primeiro crédito, transferido para uma conta corrente ou poupança de uma instituição que tenha contrato com o Instituto. A instituição responsável pelo pagamento também deve fornecer gratuitamente o cartão magnético para saque do benefício.

Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o benefício pode ser sacado em agência, terminal de autoatendimento, lotérica ou correspondente CAIXA Aqui, de acordo com a modalidade de recebimento. Para o saque, podem ser exigidos o cartão previdenciário, senha e documento oficial de identificação.

O segurado que não puder receber pessoalmente também pode cadastrar um procurador junto ao INSS, seguindo as regras do Instituto.

O benefício deve ser sacado dentro do prazo estabelecido. Caso o crédito não seja retirado em até 60 dias após a data prevista para o pagamento, o banco devolve o valor ao INSS.

  • Documentos que podem ser necessários para o saque:
  • documento oficial de identificação com foto;
    CPF;
    cartão do benefício, quando aplicável.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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