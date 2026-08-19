INSS

Aumento do Salário mínimo 2027: quanto vai ficar o piso das aposentadorias

Aposentados terão um aumento no pagamento mensal a partir de janeiro de 2027

Escrito por Anny Malagolini
Salário mínimo 2027
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Um aumento na aposentadoria está confirmada para o ano que vem! As aposentadorias do INSS que atualmente estão no piso nacional podem subir para R$ 1.741 no ano de 2027, caso a nova projeção do governo federal seja confirmada. O valor representa um aumento de R$ 120 em relação aos atuais R$ 1.621 e corresponde a uma alta de aproximadamente 7,4%.

A estimativa foi elevada pelo governo federal em agosto, depois de o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) ter trabalhado anteriormente com um salário mínimo de R$ 1.717. A nova previsão deverá integrar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que precisa ser encaminhado ao Congresso até 31 de agosto.

Em 2026, o salário mínimo está oficialmente fixado em R$ 1.621 desde janeiro, conforme decreto publicado pelo governo federal.

Valor da aposentadoria do INSS em 2027

Se a previsão de R$ 1.741 for mantida, o valor mínimo das aposentadorias do INSS em 2027 passará de R$ 1.621 para R$ 1.741 por mês. Se confirmado, o aumento será de R$ 96.

Um aposentado que atualmente recebe R$ 1.621 por mês passaria a receber aproximadamente R$ 1.741 com o novo piso. O mesmo raciocínio se aplica aos demais benefícios do INSS que tenham o salário mínimo como valor mínimo. Em um ano completo, considerando 12 pagamentos mensais pelo valor projetado, a renda bruta anual passaria de R$ 19.452 para R$ 20.892, uma diferença de R$ 1.440.

Além disso, o reajuste também repercute no 13º salário dos aposentados e pensionistas que recebem o piso. Considerando um benefício de R$ 1.741 durante todo o ano, o 13º corresponderia a mais R$ 1.741, antes de eventuais descontos aplicáveis.

Na prática, isso significa:

  • Valor atual: R$ 1.621;
  • Projeção para 2027: R$ 1.741;
  • Aumento mensal: R$ 120;
  • Reajuste estimado: 7,4%.

A mudança vai valer para quem recebe um benefício vinculado ao salário mínimo. O piso dos benefícios previdenciários não pode ficar abaixo do salário mínimo nacional. Porém, é necessário diferenciar projeção de valor oficial. O número de R$ 1.741 ainda pode mudar até a definição final do salário mínimo para 2027, já que o cálculo depende dos indicadores econômicos utilizados na fórmula de reajuste.

A política de valorização considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento real do Produto Interno Bruto, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. A própria alteração da estimativa de R$ 1.717 para R$ 1.741 mostra que o valor pode ser atualizado ao longo do processo orçamentário.

Quais benefícios podem subir para R$ 1.741?

O salário mínimo funciona como referência para diversos benefícios previdenciários e assistenciais. Se a projeção for confirmada, os valores mínimos também deverão acompanhar o novo piso.

Aposentadoria: as aposentadorias do INSS que atualmente são pagas no valor mínimo poderão passar de R$ 1.621 para R$ 1.741. Quem recebe aposentadoria acima do piso não terá, necessariamente, um reajuste de 7,4%. Para esses benefícios, a correção segue o índice definido para os pagamentos acima do salário mínimo. Em 2026, por exemplo, o reajuste dos benefícios acima do piso foi de 3,9%, enquanto o salário mínimo teve aumento de 6,79%.

Pensão por morte: as pensões por morte que têm o salário mínimo como piso também poderão ser elevadas para R$ 1.741. O valor efetivamente recebido por cada pensionista, contudo, depende das regras aplicáveis ao benefício e da situação específica do segurado.

Auxílio por incapacidade temporária: o benefício conhecido popularmente como auxílio-doença também possui valor mínimo vinculado ao salário mínimo. Assim, se a projeção for confirmada, o piso poderá chegar a R$ 1.741.

Auxílio-reclusão: também está entre os benefícios previdenciários que podem ser impactados pelo novo piso. O valor do benefício, entretanto, depende das regras previdenciárias e da situação do segurado, não significando que todos os pagamentos serão automaticamente de R$ 1.741.

BPC: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também acompanha o salário mínimo. Por isso, caso o novo piso seja confirmado, o benefício poderá passar de R$ 1.621 para R$ 1.741 por mês em 2027. O BPC é pago a idosos de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios previstos na legislação de assistência social.

Seguro-desemprego: o salário mínimo também serve como referência para o valor mínimo do seguro-desemprego. Portanto, se o piso nacional for confirmado em R$ 1.741, o menor valor da parcela do benefício deverá acompanhar esse montante. Já o teto do seguro-desemprego depende de cálculo próprio e não pode ser projetado simplesmente aplicando os mesmos 7,4% sobre o valor atual.

Abono PIS/Pasep: o abono salarial também pode ser afetado pelo novo salário mínimo. O valor máximo do benefício corresponde a um salário mínimo, enquanto quem trabalhou apenas parte do ano recebe uma quantia proporcional aos meses trabalhados. Em 2026, por exemplo, o trabalhador que tem direito ao abono e trabalhou os 12 meses do ano-base pode receber até R$ 1.621.

Quando o novo salário mínimo começa a valer?

Se aprovado e confirmado em R$ 1.741, o novo salário mínimo terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2027.

No caso dos aposentados e pensionistas, os pagamentos realizados em janeiro correspondem à competência do próprio mês. O calendário oficial de pagamentos do INSS para 2027 ainda deverá ser divulgado.

Por enquanto, portanto, R$ 1.741 deve ser tratado como uma projeção, e não como o valor definitivo da aposentadoria em 2027. A cifra ainda poderá sofrer alterações durante a tramitação do Orçamento e antes da definição final do piso nacional.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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