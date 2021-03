14 doenças que dão direito ao auxílio-doença do INSS

O auxílio-doença é previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segurados podem solicitá-lo a qualquer momento, entretanto, é preciso preencher uma lista de requisitos que comprovem tal necessidade, isto é, doenças que se incluem no direito ao auxílio-doença. O benefício previdenciário é disposto quando o segurado fica incapacitado de praticar sua atividade habitual por mais de 15 dias corridos.

Recentemente, uma Média Provisória (MP) 1006/2020, foi aprovada pelo Congresso Nacional. A MP prevê que o segurado possa receber auxílio-doença sem perícia médica do órgão. A alternativa está prevista na proposta que aumenta em 5% a margem do crédito consignado. No momento, a mudança aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com isso, a fila de mais de 700 mil pedidos agendados para o benefício pode diminuir.

Quais doenças podem receber auxílio-doença?

Atualmente, para receber o auxílio-doença o segurado do INSS deve comprovar em perícia médica a sua incapacidade temporária para trabalhar por motivos de doença ou acidente. Para direito ao benefício do INSS, é preciso cumprir também alguns requisitos, como: estar incapacitado temporariamente para o trabalho e comprovar essa situação com documentação médica (laudos, consultas, exames), qualidade de segurado e carência de 12 meses. Confira abaixo as principais doenças que garantem o direito ao auxílio-doença:

Tuberculose ativa; Hanseníase; Alienação mental; Neoplasia maligna; Cegueira total; Paralisia irreversível e incapacitante; Cardiopatia grave; Parkinson; Espondiloartrose anquilosante; Nefropatia grave; Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida — AIDS; Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada; Hepatopatia grave.

Como solicitar?

Caso o segurado tenha alguma das doenças citadas, solicitar o auxílio-doença pode ser feito através de agendamento online, por meio do site ou aplicativo Meu INSS. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se recupera e volta ao trabalho. Bem como, em ocasião de morte do segurado. O valor do auxílio-doença é calculado de acordo com 91% do salário de benefício. O qual é o resultado da média de 80% dos maiores salários de contribuição do trabalhador.

Caso aprovada, deve valer até o fim do ano, e para conseguir o benefício, o trabalhador deverá apresentar atestado médico e outros documentos que comprovem a doença. A novidade pode diminuir a fila de mais de 700 mil pedidos agendados para o benefício.

Auxílio-doença sem perícia

A perícia médica verifica a existência do acidente ou da doença do segurado que solicita o auxílio-doença, assim como, se há condição ou não do segurado continuar trabalhando. Na perícia também é avaliado a situação da pessoa, que pode piorar ao exercer suas atividades.

Entretanto, em 2020, segurados doentes ou acidentados puderam receber o auxílio-doença sem perícia médica. O benefício foi concedido em forma de antecipação. Antes disso, para ter direito ao benefício era preciso cumprir um período de carência de 12 contribuições mensais e comprovar sua necessidade.

A PLV 2/2021 que deve entrar em vigor em 2021, vai permitir a concessão do auxílio-doença sem perícia médica até o fim do ano. Dessa forma, o benefício deve ser liberado a partir de apresentação de atestado médico pelo requerente e de documentos complementares que comprovem a doença e a incapacidade temporária para o trabalho.