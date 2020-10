Saques atrasados do INSS serão liberados a partir do 5º dia útil de novembro

Saques atrasados do INSS terão liberação a partir do 5º útil de novembro para aposentados e pensionistas. Os valores com atrasos são para solicitantes que ganharam ações previdenciárias contra o INSS, em setembro. Sendo assim, os beneficiários poderão sacar já no início de novembro de 2020.

“Segundo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), responsável pelos estados do Rio e Espírito Santo, as requisições apresentadas ao tribunal no mês passado serão depositadas ainda em outubro, em razão do repasse referido pelo Conselho da Justiça Federal, na última semana”, informa o jornal O Dia.

Além disso, cerca de 5 mil processos terão pagamento de benefícios e saques atrasados do INSS, no Rio de Janeiro. De acordo com Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), os pagamentos, com multas e correções monetárias, serão de até 60 salários mínimos, isto é, R$ 62.700, aproximadamente.

Os valores dos saques atrasados do INSS para aposentados e pensionistas tem consulta disponível na página do TRF-2. Para saber quantos benefícios estão em atraso e quando receber, o cidadão deve acessar o site do órgão federal (www.trf2.jus.br). Sendo assim, os precatórios devem ser descritos em “Consultas” e depois disso, clique em “Pesquisa ao Público”.

Para isso, os segurados precisam do requerimento do processo para efetuar os saques atrasados do INSS. Além disso, ter em mãos o número da ação ou o CPF do beneficiário. Em seguida, com os dados preenchidos, deve-se clicar em “Confirmar”, e assim, a consulta é concluída.

*Com informações do portal O Dia

