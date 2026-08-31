Os produtos são vendidos em lotes, e o valor final depende dos lances apresentados pelos participantes.

Leilão virtual da Casas Bahia termina nesta sexta-feira (4); veja produtos e cuidados

Leilão virtual da Casas Bahia termina nesta sexta-feira (4); veja produtos e cuidados

Um leilão virtual da Casas Bahia com 330 lotes de eletrodomésticos termina nesta sexta-feira (4). Os interessados podem fazer lances pela plataforma responsável pelo certame, com lotes de produtos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e purificadores de água.

Os horários de encerramento variam de acordo com cada lote. O primeiro está previsto para terminar às 15h, enquanto o último deve receber lances até 16h31.

O pagamento dos itens arrematados pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, conforme as regras do leilão.

Quais produtos estão no leilão da Casas Bahia?

Entre os eletrodomésticos disponíveis estão:

máquinas lava e seca;

máquinas de lavar;

geladeiras;

fogões;

purificadores de água;

centrífugas de roupas.

Segundo a Casas Bahia, esse tipo de leilão é realizado de forma recorrente e está relacionado ao Departamento de Assistência Técnica (DAT). A empresa afirma que a realização do certame não tem relação com o pedido de recuperação judicial apresentado em agosto.

Produtos podem ter avarias

Antes de fazer um lance, o interessado deve verificar a descrição e as condições de cada lote. O edital prevê a possibilidade de os produtos apresentarem riscos, amassados, sinais de uso, sujeira ou ausência de peças, acessórios e manuais.

Também há itens que podem não estar funcionando ou que são classificados como sucata.

A organização recomenda que os participantes consultem as informações disponíveis no edital e, quando possível, façam uma avaliação presencial dos produtos armazenados em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Os produtos são vendidos nas condições descritas no edital e não há possibilidade de troca após a compra.

Leilão não é saldão

Apesar dos preços que podem ser inferiores aos praticados no comércio, o leilão não deve ser confundido com uma promoção ou saldão da Casas Bahia.

Os produtos são provenientes de processos relacionados à logística reversa e ao Departamento de Assistência Técnica. Podem estar entre os itens devolvidos por consumidores, apresentar avarias ou não retornar ao fluxo tradicional de vendas.

Como evitar golpes

A plataforma responsável pelo leilão alerta para a existência de sites falsos que podem tentar se passar por páginas oficiais.

Por isso, antes de participar, o consumidor deve conferir o endereço eletrônico utilizado para o leilão, ler o edital e verificar as regras de pagamento. Também é importante não fazer transferências ou pagamentos para terceiros.

Outro ponto de atenção são os custos adicionais, como taxas e despesas para retirada e transporte dos produtos.

É possível reclamar de um produto com defeito?

Segundo o advogado especializado em direito do consumidor Gabriel Britto, o comprador pode questionar um defeito que não tenha sido informado previamente no edital ou na descrição do lote.

A situação é diferente quando o problema do produto está expressamente descrito nas condições da venda. Nesses casos, o comprador assume o risco relacionado àquela característica conhecida.

Ainda de acordo com o especialista ouvido pela Folha, em situações de vício oculto pode haver possibilidade de contestação, com prazo de 90 dias contado a partir da identificação do problema.