Recomendação é para antecipar a ida nas lotéricas nesta segunda, 29 de junho - Foto: Agência Brasil

Dia 29 de junho também é feriado em algumas cidades, o que muda programação

Lotérica abre hoje? Veja como fica o atendimento nesta segunda, dia de Brasil x Japão

Lotérica abre hoje? Veja como fica o atendimento nesta segunda, dia de Brasil x Japão

As casas lotéricas abrem normalmente nesta segunda-feira, 29 de junho, mas podem funcionar com horário reduzido por causa do jogo entre Brasil e Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcado para as 14h (horário de Brasília). Apesar das mudanças no atendimento de bancos e de parte das lotéricas, esta segunda-feira não é feriado nem ponto facultativo nacional.

Lotéricas funcionam hoje?

Nesta segunda-feira, 29 de junho, as lotéricas abrem normalmente. Diferentemente de um feriado nacional, o jogo da Seleção Brasileira não suspende o funcionamento das lotéricas. No entanto, muitas unidades devem acompanhar o horário especial adotado pelos bancos ou encerrar o expediente antes da partida. Em locais como shoppings, aeroportos e centros comerciais, o horário pode variar conforme a administração de cada estabelecimento. Quem pretende utilizar os serviços presenciais da Caixa deve antecipar a ida à lotérica para evitar encontrar a unidade fechada.

Como as lotéricas são correspondentes da Caixa Econômica Federal, cada unidade tem autonomia para definir o expediente. A orientação para quem precisa pagar contas, fazer saques, receber benefícios ou registrar apostas é procurar atendimento pela manhã, evitando deixar os serviços para depois do meio-dia.

As apostas das Loterias Caixa podem ser feitas nas unidades que estiverem abertas durante o expediente. Quem não conseguir ir até uma lotérica também pode registrar jogos pelos canais digitais das Loterias Caixa, respeitando os horários de encerramento das apostas para cada concurso. Os sorteios das loterias continuam seguindo o calendário definido pela Caixa, com eventuais ajustes apenas quando previamente anunciados para jogos da Seleção Brasileira.

Nesta segunda-feira, as agências bancárias de todo o país terão atendimento ao público apenas no período da manhã. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) definiu que, por causa do confronto entre Brasil e Japão, os bancos funcionarão das 9h às 12h.

Já os caixas eletrônicos, aplicativos, internet banking e o Pix continuam disponíveis normalmente durante todo o dia.

Na iniciativa privada, cabe a cada empresa decidir se libera os funcionários para acompanhar a partida, reduz o expediente ou mantém o funcionamento normal. Já órgãos públicos estaduais e municipais podem adotar regras próprias para o dia do jogo.