Lula deve implantar Bolsa Verde em 2023; entenda o benefício

Em 2011, o governo da então presidente Dilma Rousseff lançou o programa Bolsa Verde, voltado para moradores das unidades de Conversação (UCs) e moradores de assentamentos de reforma agrária com diferenciação ambiental. Em 2023, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende retomar o programa de apoio à conservação do meio ambiente. Entenda.

O que é o programa Bolsa Verde?

O Ministério do Meio Ambiente, que ainda não tem um nome oficial para 2023, mas é tratado como uma das pastas mais importantes do próximo governo, deve ser o responsável pela elaboração do Bolsa Verde. O programa prevê o pagamento de um pequeno valor para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de preservação ambiental.

Durante o governo Dilma, quando o Bolsa Verde foi criado, o repasse de 300 reais por família era feito a cada três meses exigia uma contrapartida: para receber, era preciso cuidar das áreas, usando os recursos naturais disponíveis na região de forma sustentável e ainda ajudar no monitoramento das ações de preservação.

A justificativa do futuro governo é que os fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes (ICMBio) não são suficientes para fiscalizar todo o território nacional e, com o incentivo, as famílias beneficiadas acabam assumindo um importante papel no sentido de proteger o meio ambiente.

Quem vai ter direito a receber?

Para receber o Bolsa Verde, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e elegíveis para o Bolsa Família, segundo informações publicadas pelo UOL. Além disso, é preciso que a renda do grupo familiar seja de no máximo R$ 77 por mês per capita.

Estando dentro desses requisitos, é preciso ainda que a família viva dentro de uma área de preservação. No entanto, essas áreas só serão definidas depois que Lula assumir o Palácio do Planalto. Em 2011, o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Verde chegou a 100 mil.

Qual vai ser o valor do Bolsa Verde?

Ainda não se sabe qual será o valor do Bolsa Verde, mas, de acordo com o Estadão, o Ministério do Meio Ambiente terá R$ 200 milhões para investir no programa em 2023. A título de comparação, em 2011, cada família beneficiada recebia R$ 300 a cada três meses.

O Bolsa Verde será realizado em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com o ICMBio e com a Secretaria de Patrimônio da União.

Como saber se vou receber Bolsa Verde?

O repasse do Bolsa Verde a partir de 2023 terá como critério a inclusão da família no Bolsa Família, já que o programa é destinado apenas às famílias em situação de extrema pobreza (renda de até R$ 105 por pessoa) ou em situação de pobreza (que recebem até R$ 205 per capita por mês). Para estar elegível para o Bolsa Família e futuramente para o Bolsa Verde, o primeiro passo é estar com o cadastro atualizado no CadÚnico.

Para saber se está inscrito no cadastro do governo federal e se a inscrição está ativa, o interessado pode acessar o site meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico ou o app Meu CadÚnico, gratuito para celulares Android e iOs. Outra forma de saber se está com o cadastro ativo é por telefone (0800 707 2003 – opção 5).

Caso o grupo familiar ainda não esteja no cadastro, o responsável deve agendar o atendimento presencial no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo e, no dia marcado, comparecer com a documentação de todos os membros da família, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar de crianças e jovens e comprovante de vacinação das crianças. Além disso, é preciso comprovar que as gestantes (se houver) estão fazendo acompanhamento pré-natal.

Como saber se estou na lista do Bolsa Família?

Já quem quer saber se vai receber o Bolsa Família, tem quatro formas de fazer a consulta:

Pelo celular, no aplicativo do Auxílio Brasil (gratuito para Android e iOs). Para acessar, basta se cadastrar na hora ou usar os dados de acesso do Caixa Tem;

Por telefone, na Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania (número 121);

Pelo site do governo federal, que pode ser acessado na área “Meus Benefícios” do site do Dataprev (dataprev.gov.br)

Presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal, que também atende pelo número 111 (telefone) e pelo número 0800 104 0104 (WhatsApp).

A inclusão no Bolsa Família é feita automaticamente, conforme levantamentos mensais feitos pelo Ministério da Cidadania. É possível que o mesmo ocorra com o Bolsa Verde, cuja análise será feita pelo Ministério do Meio Ambiente.