O sexto episódio do reality foi exibido na terça-feira (10); reencontro entre Rafael Gomes e Will Peters também marcou a disputa.

Quem saiu do MasterChef? Hugo Merchan é eliminado após prova de entradas

Quem saiu do MasterChef? Hugo Merchan é eliminado após prova de entradas

Hugo Merchan foi eliminado do MasterChef Profissionais 2026 na noite de terça-feira (10), durante a exibição do sexto episódio do reality show da Band. O cozinheiro não conseguiu convencer os jurados na prova decisiva, que exigiu a preparação de duas entradas com ingredientes específicos.

O episódio também foi marcado por um reencontro que despertou a nostalgia dos fãs do programa: Rafael Gomes, campeão do MasterChef Brasil 2018, voltou à cozinha como jurado convidado e reencontrou Will Peters, seu antigo adversário na final daquela edição.

Como foi a prova do MasterChef Profissionais?

A disputa do Masterchef começou com uma prova comandada por Chris Flores. Os participantes precisaram enfrentar um leilão de ingredientes e desenvolver pratos que combinassem referências da culinária internacional com elementos da gastronomia brasileira.

Kenzo foi um dos destaques da etapa. O cozinheiro preparou uma receita com tambaqui e jambu, inspirada na culinária mexicana, e conquistou o pin dourado.

Na prova de eliminação, os competidores tiveram outro desafio: preparar duas entradas utilizando ingredientes como batata-doce e trufas negras.

Hugo Merchan teve dificuldades para apresentar pratos que agradassem aos jurados e acabou deixando a competição.

Quem é Hugo Merchan, eliminado do MasterChef?

Hugo já tinha uma história com o reality gastronômico. Ele participou da quinta temporada do MasterChef Brasil, quando ainda competia como cozinheiro amador.

Desta vez, retornou ao programa para disputar o título entre profissionais, mas encerrou sua trajetória no sexto episódio da temporada.

Após a eliminação, o participante falou sobre a experiência e demonstrou gratidão pela oportunidade de voltar ao formato.

“Eu estou grato porque o MasterChef já mudou minha vida lá atrás e eu tenho certeza de que vai mudar de novo agora”, declarou em entrevista ao Band.com.br.

O cozinheiro também afirmou que pretende aproveitar as oportunidades e os aprendizados conquistados durante a competição para desenvolver novos projetos.

Outro momento que chamou a atenção do público foi o reencontro entre Rafael Gomes e Will Peters. Os dois disputaram a final do MasterChef Brasil em 2018, quando Rafael conquistou o título.

Oito anos depois, eles voltaram a dividir a cozinha do programa em posições diferentes. Rafael participou como jurado convidado, enquanto Will continua na disputa pelo título da edição profissional.