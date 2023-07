Meu bolsa família está liberado, mas não caiu na conta: e agora?

Por que meu Bolsa Família não caiu na conta? Enfrentar essa situação pode ser desesperador, então veja o que pode ter acontecido e o que fazer para recuperar o pagamento. O benefício paga mensalmente o mínimo de R$ 600 e os contemplados devem acompanhar o pagamento pelas contas poupança sociais digitais.

Resumo da notícia:

Por que meu Bolsa Família não caiu

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Como perde o Bolsa Família?

Como consultar o Bolsa Família?

Por que meu Bolsa Família não caiu na conta?

Mas por que o Bolsa Família não caiu? Você pode estar fazendo essa pergunta agora, depois de ver que a parcela do benefício de julho ainda não entrou no aplicativo. Para isso, o cidadão deve entrar em contato com ao governo para verificar se houve algum impedimento.

O beneficiário pode consultar o status do Bolsa Família, se está cancelado ou regular, através do aplicativo Bolsa Família CAIXA. O acesso é realizado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e deve ser utilizada a senha que é usada nos aplicativos da Caixa. O dinheiro é depositado conforme calendário previamente anunciado pela Caixa e a data vai de acordo com o último número do NIS.

Se o interessado não possui acesso à internet ou não conseguiu identificar de forma online se o benefício foi cancelado ou não, a recomendação do governo federal é ir até o CRAS e solicitar a situação do benefício. Isso será feito por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), onde constam todas as informações do programa.

Por fim, o beneficiário pode reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. É possível ainda se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br.

Depois disso, é necessário aguardar a análise da solicitação e verificação do direito de receber o benefício.

>> Quem teve o Bolsa Família bloqueado recebe atrasado em 2023?

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Então, aqueles que querem saber por que o Bolsa Família não caiu na conta devem conferir se possuem direito ao pagamento. O benefício pode não ter sido depositado porque a família não atende os critérios do programa, como a renda familiar per capita, que não pode ser acima de R$ 218.

Os dados cadastrais devem estar sempre atualizados. Sempre que houver mudança de endereço, do telefone de contato e da composição da família, como o nascimento de uma criança, falecimento de alguém da família, casamento e adoção, as informações devem ser informadas ao setor responsável pelo cadastramento no município. Isso garante que o programa atenda plenamente as famílias.

Neste ano, o valor da linha de pobreza aumentou para R$ 218. Para tanto, o novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600 por família, o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante.

O que fazer para não ficar de fora do programa?

Os beneficiários que se enquadram no programa, mas ficaram de fora do calendário neste mês, ainda poderão ser incluídos no programa. O governo adiciona novos beneficiários todos os meses - e exclui também.

Para fazer parte da fila de espera do programa é necessário se enquadrar nas situações de pobreza ou extrema pobreza e possuir o CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal).

Quem ainda não possui o cadastro, deve ir até Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo e apresentar os documentos pessoais de todos os membros da família. Também é preciso informar a renda familiar mensal e comprovar a residência onde mora.

Inscrição do Cadastro Único

Para fazer o Cadastro Único e, assim, solicitar o Bolsa Família, os documento necessários são:

- Apresentação do CPF e Título de Eleitor do responsável pela família;

- Certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor dos todos os membros da família;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de matrícula escolar da criança ou adolescente de até 17 anos;

- Famílias indígenas devem apresentar também o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani).

Como consultar o Bolsa Família?

O responsável familiar pode consultar a situação do benefício por meio do aplicativo Bolsa Família, disponível nas lojas de aplicativos para sistemas operacionais Android e IOS (Apple). Caso o beneficiário tenha o aplicativo do antigo programa, receberá uma mensagem sugerindo a atualização.

Outra forma de verificar a situação do benefício é por meio do extrato bancário, que traz informações importantes. Caso o valor não esteja disponível no momento do saque, o beneficiário deve verificar se deixou de cumprir algum dos compromissos do programa ou se está com a atualização cadastral em atraso, e então procurar o centro de atendimento onde fez o cadastramento para resolver a situação.

Acompanhe as notícias de Economia do DCI.