Quem teve o Bolsa Família bloqueado recebe atrasado em 2023?

Em 2023, milhares de beneficiários tiveram o Bolsa Família bloqueado após pente fino do governo federal, com objetivo de remover do programa quem não precisa receber. Mas se for comprovado que o cidadão atende aos critérios do benefício, então o pagamento pode ser retomado, mas uma dúvida tem sido comum: o atrasado é pago de forma retroativa?

Bolsa Família bloqueado recebe retroativo?

A boa notícia para quem teve o Bolsa Família bloqueado em 2023 é que recebe atrasado. Se o benefício foi travado por estar com o cadastro atualizado, o cidadã deve buscar o atendimento do CRAS da cidade, com os documentos pessoais, e atualizar o Cadúnico. O beneficiário deverá assinar um termo em que afirma estar dentro dos critérios do programa, e depois disso, o município pode desbloquear o benefício. As parcelas bloqueadas serão pagas de forma retroativa.

Mas quem não atende mais as exigências do benefício, então não receberá valores atrasados. Atualmente, o pagamento mínimo é de R$ 600.

Antes de tudo, a orientação do governo é que quem realmente precisa receber o auxílio busque entender porque o Bolsa Família foi bloqueado. Há uma série de motivos, desde Ausência de atualização cadastral a alteração dos dados familiares.

Destacam-se também o não cumprimento das condicionalidades (como a frequência escolar obrigatória e vacinação das crianças), alteração na renda familiar que ultrapassa o limite estabelecido pelo programa, identificação de inconsistências nos dados fornecidos e falta de atualização no Cadastro Único.

Na dúvida, entre em contato com o programa através do telefone 0800-726-0101. A ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. Através dessa central, o cidadão consegue consultar a liberação de seu benefício e verificar itens sobre o descumprimento das condicionalidades do programa, por exemplo.

Antes de ligar, é importante ter o Número de Inscrição Social (NIS) em mãos. O qual, pode ser visto no cartão do programa e também através de consulta no site ou aplicativo Meu CadÚnico.

Calendário bolsa família 2023

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário. Veja que horas cai o Bolsa Família.

Maio - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Maio

NIS com final 2: 19 de Maio

NIS com final 3: 22 de Maio

NIS com final 4: 23 de Maio

NIS com final 5: 26 de Maio

NIS com final 6: 27 de Maio

NIS com final 7: 28 de Maio

NIS com final 8: 29 de Maio

NIS com final 9: 30 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho

NIS com final 1: 19 de Junho

NIS com final 2: 20 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 26 de Junho

NIS com final 7: 27 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

