Caixa deve anunciar microcrédito de até R$ 1.000 em 2021

A Caixa Econômica Federal pretende criar um banco digital nos próximos 6 meses. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou as novidades após apresentação dos resultados do banco no terceiro trimestre, em 25 de novembro.

Segundo Guimarães, o banco digital da Caixa já tem 100 funcionários. Também, terá 105 contas digitais abertas pela instituição no início das operações.

Contudo, para que o banco digital tenha lançamento no primeiro semestre de 2021 precisa da aprovação do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa. “Estamos discutindo internamente. Há um consenso que esse é um ponto chave para o futuro da Caixa Econômica Federal. Já há uma conversa inicial no conselho de administração e algumas conversas no Banco Central”, disse Guimarães.

Por fim, o banco digital deve ofertar três serviços, inicialmente: liberação de microcrédito Caixa, pagamento de benefícios socias e crédito imobiliário para famílias de baixa renda. Dessa forma, a Caixa pretende atender 15 milhões de clientes.