Novo Auxílio Emergencial: o que muda para quem recebe o Bolsa Família

A PEC Emergencial que prevê um novo auxílio emergencial para brasileiros em 2021, vai ser votada pela Câmara dos Deputados nos próximos dias. Já aprovado no Senado, o texto-base da PEC, tem como principal protocolo a contenção das despesas públicas e medidas em caso de descumprimento do teto de gastos – o que mais preocupa o mercado financeiro. No entanto, especialista prevê que o novo auxílio emergencial pode tirar o Bolsa Família do epicentro dos gastos do governo.

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que a PEC deve contar com “manobras” que podem afetar diretamente o programa do Bolsa Família. Ele explicou à reportagem que com a volta do auxílio emergencial, o Bolsa Família fica de fora do teto de gastos, sem passar por reajustes.

Como o novo auxílio emergencial pode afetar o Bolsa Família

O economista e ex-secretário explicou que a ideia de tirar os gastos com Bolsa Família do teto está sendo discutida nos bastidores da Câmara – que pode pedir análise e assim, o texto-base voltar para o Senado. Segundo ele, o instrumento seria um “truque contábil” para conter a desconfiança do mercado financeiro em relação ao governo.

Atualmente, o programa do Bolsa Família prevê em R$ 34,9 bilhões do alcance do teto de gastos em 2021. Excluindo ele, um novo espaço surgiria para aumentar o auxílio emergencial, tanto em sua quantia quanto em sua distribuição. “Teve um boato de retirar o Bolsa Família do teto de gastos este ano, o que não me parece ser uma boa decisão”, afirmou Mansueto Almeida ao Estadão.

Ele também explicou que a volta do auxílio emergencial deverá gerar R$ 30 bilhões de créditos extraordinários para a conta do governo, extrapolando o teto. “Retirar o saldo do Bolsa Família do teto este ano será percebido como um truque contábil para aumentar o investimento de forma artificial em R$ 34 bilhões”, completou Mansueto.

Qual vai ser o valor do novo auxílio emergencial?

O Ministério da Economia do governo Bolsonaro confirmou o pagamento de quatro parcelas de R$250 para os beneficiários. No entanto, há especulações que benefício tenha outras duas faixas: R$ 150 e R$ 375, dependendo então da disposição familiar. Exemplo: quem mora sozinha deve receber a parcela menor, enquanto quem é chefe de família irá ganhar a maior.

Entretanto, os números foram considerados “baixos” por especialistas. Bolsonaro, por sua vez, já rebate as críticas dizendo que a ajuda não é aposentadoria. Confira a declaração completa abaixo:

“Alguns reclamam: é muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? O nome é ‘auxílio’, não é aposentadoria.” Jair Bolsonaro – 1º de março de 2021

Quem tem Bolsa Família vai receber o novo auxílio emergencial?

Apesar de ainda não estar totalmente certo que a nova rodada do auxílio emergencial não inclua os beneficiários do Bolsa Família, o governo já alertou dizendo que nem todos que receberam a ajuda em 2020 voltarão a recebê-la em 2021. Isso porque o auxílio não estava incluso no teto de gastos do governo.

Mas uma coisa é certa: o auxílio emergencial será mais enxuto. O jornal Folha de S. Paulo apontou que os inscritos do Bolsa Família vão ficar de fora do pagamento, mas a informação ainda não confirmada pelo Ministério da Economia. O que se sabe, é que haverá um “pente-fino” para o benefício, isto é, uma nova análise de quem deve receber o pagamento.

O governo deve selecionar os novos beneficiários com os dados disponibilizados anteriormente, no auxílio emergencial de 2020, e cruzá-los com outros cadastros em serviços públicos, como o Imposto de renda, INSS, MEI, CNIS, CAGED, entre outros. Exemplo: quem estava desempregado em 2020 e conseguiu emprego registrado, certamente não deverá ser incluso no novo auxílio.

Veja abaixo a lista de pessoas que devem passar pelo pente-fino do auxílio emergencial:

Servidores públicos;

Aposentado;

Pensionista;

Quem recebe BPC;

Quem recebe seguro-desemprego;

Pessoas com vínculo empregatício ativo.

Como conseguir o benefício?