Novo lote para quem fez contestação do auxílio emergencial está liberado

Pessoas que fizeram a contestação do auxílio emergencial e tiveram o benefício aprovado terão seus pagamentos depositados em poupança social digital na quinta-feira, dia 28 de janeiro. A informação foi divulgada hoje (26) no Diário Oficial da União por meio de portaria do Ministério da Cidadania.

O novo lote tem o montante de R$ 248,6 milhões. Vão receber o dinheiro, cerca de 191 mil pessoas que contestaram a suspensão do benefício entre 7 e 16 de novembro e entre 13 e 31 de dezembro de 2020. Além de outros cinco mil cidadãos que tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro de 2021.

Pagamentos da contestação do auxílio emergencial

Esse total de 196 mil beneficiários receberão os pagamentos devidos de uma só vez, na quinta-feira. Os valores serão depositados em conta digital, que pode ser acessada no aplicativo Caixa Tem. E também já estarão liberados para saques e transferências. Nota-se que a contestação do auxílio emergencial foi realizada pelo site da Dataprev.

Segundo o Ministério da Cidadania, um grupo de 8,3 mil receberá a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial. Ao passo que, outras 40,9 mil pessoas devem pegar as três últimas parcelas. Enquanto, 68,1 mil cidadãos recebem a quarta e a quinta parcelas. E, 78,3 mil pegam apenas a quinta parcela.

Fim do benefício

O auxílio emergencial foi criado com a finalidade de amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia do novo coronavírus. E também se estendeu aos inscritos do Bolsa Família. Segundo dados do ministério, o benefício alcançou mais de 68 milhões de cidadãos, o que representa 32,2% da população e cerca de 40% das residências.

O calendário de pagamentos se encerra amanhã, com a liberação de saques e transferências para nascidos em dezembro. Ao passo que, o último depósito em conta digital, antes dessa aprovação da contestação do auxílio emergencial, foi feito no dia 29 de dezembro.

Estão ocorrendo discussões sobre a aplicação de uma nova rodada do benefício em 2021, no entanto ainda não há definição sobre o assunto.

