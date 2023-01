O PIS 2023 é referente a qual ano? Veja calendário da Caixa

Trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos por mês em 2021 poderão sacar em 2023 o abono salarial por meio do PIS a partir do dia 15 de fevereiro

Em fevereiro de 2023, milhares de contribuintes da iniciativa privada com direito ao PIS (Programa de Integração Social) e servidores públicos com direito ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) poderão sacar o abono salarial. Os pagamentos vão começar a ser feitos a partir do dia 15 de fevereiro.

Qual ano base do PIS 2023?

O pagamento em 2023 será referente ao ano-base de 2021, que não foi pago em 2022 devido a um adiamento causado pela pandemia de Covid-19. A crise sanitária levou o Governo Federal a destinar os recursos do abono para o pagamento do BEm 2021 (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

Esse benefício foi uma contrapartida paga pelo governo para evitar demissões e diminuição da renda do trabalhador. Em acordo com funcionários e o governo, muitos empregadores suspenderam contratos de trabalho, sem gerar demissão, ou reduziram jornadas para tentar minimizar efeitos econômicos da pandemia.

Assim, o pagamento do PIS sofreu alteração para que os cofres públicos pudessem dar conta de suprir tantas demandas. Como consequência, o abono salarial do ano-base 2020 foi depositado só em 2022 e, o PIS do ano-base 2021, será pago em 2023.

Agora, os contribuintes inscritos no PIS vão receber de acordo com o mês de nascimento. Já os servidores públicos poderão acessar o valor segundo o último dígito do número de inscrição no Pasep. O valor pago é de até R$ 1.320 e a consulta ao valor a ser recebido pode ser feita a partir do dia 5 de fevereiro. A previsão é que até o dia 28 de dezembro todos os beneficiários tenham recebido o dinheiro.

Quem trabalhou em 2022 vai receber o PIS em 2023?

Não. Trabalhadores que têm direito ao benefício só vão receber o valor em 2024, segundo o calendário do governo. Isso porque o adiamento nos pagamentos devido à pandemia também vão afetar os pagamentos do PIS do ano-base 2022.

Datas do calendário PIS 2023

Confira abaixo as datas de pagamento do benefício. Terão acesso ao dinheiro trabalhadores que estejam inscritos no PIS ou no Pasep há pelo menos 5 anos, que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2021, e que receberam até 2 salários mínimos por mês em média naquele ano. O pagamento será feito de maneira proporcional à quantidade de meses trabalhados.

PIS - Trabalhadores da iniciativa privada, com pagamentos feitos pela Caixa Econômica:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em março: a partir de 15 de março

Nascidos em abril: a partir de 15 de março

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

Pasep - Servidores públicos, com pagamentos feitos pelo Banco do Brasil:

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Para que os beneficiários recebam o abono é necessário que o empregador tenha informado todos os seus dados corretamente ao governo. Empregadas e empregados domésticos, trabalhadores rurais empregados por pessoa física e trabalhadores urbanos empregados por pessoa física equiparada à jurídica não têm direito a receber o abono.

Valor do PIS 2023

Veja o valor do PIS a ser pago neste ano de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021:

1 mês trabalhado - R$ 110

2 meses trabalhados - R$ 220

3 meses trabalhados - R$ 330

4 meses trabalhados - R$ 440

5 meses trabalhados - R$ 550

6 meses trabalhados - R$ 660

7 meses trabalhados - R$ 770

8 meses trabalhados - R$ 880

9 meses trabalhados - R$ 990

10 meses trabalhados - R$ 1.100

11 meses trabalhados - R$ 1.210

12 meses trabalhados - R$ 1.320

Como saber se tenho direito ao PIS 2023?

Para consultar se você tem direito ao abono salarial 2023, o governo disponibiliza vários canais de contato. Confira:

Telefone de atendimento da Caixa, número: 0800 726 0207 Telefone 158 Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital Aplicativo do Caixa Trabalhador

Leia também:

Telefone e web: veja como consultar o número do PIS pelo CPF em 2023