Os bancos vão abrir amanhã sexta-feira; veja horário de 13/10

Após o Dia de Nossa Senhora Aparecida, os bancos vão abrir na sexta-feira, dia 13 de outubro. Já a maioria das repartições públicas devem emendar o feriado e só voltam a funcionar na segunda-feira, 16.

Horário de funcionamento dos bancos na sexta-feira

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias terão expediente normal na sexta-feira, 13. No sábado (14) e no domingo (15) as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos - sites e aplicativos - para a realização de transferências e pagamentos.

A Febraban informou ainda que as contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia 12 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira (13).

Caso isso não conste no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento. No caso dos títulos que têm código de barras, a Febraban orienta agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Por fim, a federação explica também que em relação aos boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, eles poderão ser pagos por meio de DDA (Débito Direto Autorizado).

Correios

As agências dos Correios terão expediente normal na sexta-feira, das 08h até às 17h, - mas há unidades que só abrem às 9h.

Rodízio de carros em São Paulo

O rodízio de veículos em SP continuará suspenso na sexta-feira, dando continuidade ao feriado, tendo em vista que o fluxo de carros na cidade deve ser menor neste período.

A programação volta ao normal no dia 16 de outubro, uma segunda-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Após esse período, quem descumprir a lei pode ser multado em até R$ 130,16.

A suspensão não vale para veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Também não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Normalmente, o rodízio de veículos em São Paulo funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira. A regra funciona assim: placas final 1 e 2 não podem circular às segundas-feiras; final 3 e 4 não circulam às terças; 5 e 6, às quartas; quem tem carro com placa final 7 e 8 está proibido de trafegar às quintas-feiras e às sextas não circulam as placas 9 e 0.

