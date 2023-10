Pagamento do Bolsa Família no mês de outubro começa dia 18

Os beneficiários do Bolsa Família já podem se preparar para receber o pagamento do mês de outubro, previsto para começar na quarta-feira, dia 18, e devem terminar em 31 de outubro, uma sexta-feira. O dinheiro estará disponível por volta das 9h (horário de Brasília) e deve atender mais de 21 milhões de famílias, de acordo com o governo federal.

A Caixa Econômica Federal libera o depósito do Bolsa Família sempre em dias úteis, já na parte da manhã. O dinheiro deve ser sacado em até 90 dias e se após esse prazo o valor continuar na conta, o saldo será bloqueado.

Para não correr risco de ficar sem o benefício é aconselhado que o valor seja retirado logo nos caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui ou Lotéricas por pessoas acima dos 18 anos.

18 de Outubro, quarta-feira - NIS com final 1

19 de Outubro, quinta-feira - NIS com final 2

20 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 3

23 de Outubro, segunda-feira - NIS com final 4

24 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 5

25 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 6

26 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 7

27 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 8

30 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 9

31 de Outubro, sexta-feira - NIS com final 0

Criado no governo do PT, extinto por Jair Bolsonaro (sem partido) e relançado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, o Bolsa Família é considerado o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome.

O objetivo do programa é garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, com renda per capita de R$ 218, para que essas pessoas tenham acesso a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.

Se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Para tanto, o governo federal estabeleceu que a partir deste ano nenhuma família beneficiária vai receber menos que R$ 600. Em casos de famílias mais numerosas, com crianças, adolescentes ou gestantes, o valor recebido será maior.

O cálculo é feito assim: para cada integrante da família, de qualquer idade, o programa paga R$ 142. Se a família tem quatro pessoas, por exemplo, esse primeiro benefício soma R$ 568. Para chegar aos R$ 600, o Governo Federal vai pagar um complemento de R$ 32.

Em seguida, são aplicados os adicionais. Se há uma criança de zero a seis anos, ela tem direito a R$ 150, então o valor do repasse para a família será de R$ 750. Se forem duas crianças nessa faixa etária, a família receberá R$ 900, e assim por diante.

A partir de junho, terão início os adicionais de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Ou seja, se uma família tem uma criança de até seis anos, uma gestante e um adolescente, o valor total chega a R$ 850.

Não é verdade que vai ter 13º salário do Bolsa Família em 2023. O governo federal já informou que não haverá pagamento extra do benefício, pois ele se trata de um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS. Além disso, desde a sua criação não foi previsto o pagamento de décimo terceiro salário.

O pagamento do 13º do Bolsa Família aconteceu apenas em 2019. Na época o valor do abono foi referente ao pagamento tradicional do programa o que custou aos cofres públicos cerca de R$ 2,5 bilhões. No entanto, a Medida Provisória 898/1 determinou que o dinheiro fosse disponibilizado apenas em dezembro do referido ano.

Como a Medida Provisória não foi votada nos plenários da Câmara e do Senado a tempo, acabou perdendo sua validade e não foi transformada em lei. Sendo assim, o pagamento não foi estendido para 2020 fazendo com que os beneficiários ficassem sem o 13 do Bolsa Família.