Depósitos do INSS seguem número final do cartão de benefício

Pagamento do INSS: últimos depósitos saem nesta sexta e segunda; veja quem recebe

Pagamento do INSS: últimos depósitos saem nesta sexta e segunda; veja quem recebe

O pagamento do INSS referente à folha de maio de 2026 entra na reta final nesta semana. O Instituto Nacional do Seguro Social conclui os depósitos para aposentados, pensionistas e demais segurados entre esta sexta-feira, 5 de junho, e a próxima segunda-feira, 8 de junho.

Os últimos repasses do pagamento do INSS contemplam beneficiários que recebem até um salário mínimo e também aqueles que ganham acima do piso nacional. Com isso, o calendário de maio será oficialmente encerrado pelo órgão previdenciário.

Nesta sexta-feira (5), recebem os segurados com benefício final 9 que ganham até um salário mínimo. Também recebem nesta data os beneficiários que ganham acima do piso e possuem número final 4 e 9.

Já na segunda-feira (8), o pagamento do INSS será realizado para os segurados com final 0 que recebem até um salário mínimo e para aqueles que recebem acima do piso com finais 5 e 0.

Quem recebe o pagamento do INSS nesta sexta-feira (5)?

Benefícios de até um salário mínimo

Final 9

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 4 e 9

Quem recebe o pagamento do INSS na segunda-feira (8)?

Benefícios de até um salário mínimo

Final 0

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 5 e 0

Como consultar a data do pagamento do INSS

Para verificar quando o benefício será depositado, o segurado deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.

Por exemplo, se o número do benefício for 123456789-0, o número considerado para consulta no calendário é o 9.

A consulta do pagamento do INSS pode ser feita pelo aplicativo ou portal Meu INSS. Após realizar o login com a conta Gov.br, basta acessar a opção “Extrato de Pagamento” para conferir a data do depósito e o valor que será creditado.

Outra alternativa é a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. O atendimento permite consultar informações sobre benefícios, pagamentos e serviços previdenciários.

13º salário foi antecipado para milhões de segurados

Além do calendário regular do pagamento do INSS, os beneficiários receberam em 2026 a antecipação do 13º salário. A medida foi autorizada pelo Governo Federal e alcançou mais de 35 milhões de aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social.

Têm direito ao abono anual os beneficiários que receberam, ao longo de 2026, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Por outro lado, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o 13º salário, conforme as regras previdenciárias em vigor.

Pagamento do INSS encerra folha de maio

Com os depósitos programados para os dias 5 e 8 de junho, o pagamento do INSS referente à competência de maio de 2026 será concluído para todos os grupos de beneficiários.

Após o encerramento da folha atual, o instituto iniciará os depósitos referentes ao mês de junho, seguindo o calendário oficial já divulgado pela Previdência Social. Por isso, os segurados devem acompanhar regularmente os canais oficiais para verificar datas, valores e possíveis atualizações relacionadas aos seus benefícios.

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