Petróleo Brent ultrapassa os US$ 90 em meio ao bloqueio do Estreito de Ormuz

O petróleo bruto dos EUA registrou na sexta-feira, 6 de março, seu maior ganho semanal na história das negociações futuras, à medida que a escalada da guerra no Oriente Médio provocou uma grande interrupção no fornecimento global de combustível. Os contratos futuros subiram 12,21%, ou US$ 9,89, fechando a US$ 90,90 por barril. O Brent, referência global subiu 8,52%, fechando a US$ 92,69.

O presidente Donald Trump exigiu na sexta-feira a rendição incondicional do Irã, aumentando os temores de uma guerra prolongada que poderia causar estragos no mercado global de petróleo e gás. A guerra já paralisou quase completamente o tráfego no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o fornecimento de energia.

O ministro da Energia do Catar, Saad al-Kaabi, disse ao Financial Times na sexta-feira que os preços do petróleo bruto podem chegar a US$ 150 por barril nas próximas semanas, caso os petroleiros não consigam atravessar o Estreito.

Isso poderia “derrubar as economias do mundo”, disse Kaabi.

“Esperamos que todos aqueles que ainda não invocaram a força maior o façam nos próximos dias, caso essa situação persista”, disse Kaabi ao Financial Times. “Todos os exportadores da região do Golfo terão que invocar a força maior. Se não o fizerem, em algum momento terão que arcar com as consequências legais, e essa é uma escolha deles.”

Na sexta-feira, o governo Trump anunciou um programa de seguro de US$ 20 bilhões para petroleiros no Golfo Pérsico, embora a medida tenha feito pouco para acalmar o mercado de petróleo bruto.

O Iraque interrompeu a produção de 1,5 milhão de barris por dia, disseram dois funcionários iraquianos à Reuters na terça-feira. O Kuwait também começou a reduzir a produção após ficar sem espaço de armazenamento, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Wall Street Journal na sexta-feira.

“O mercado está mudando sua abordagem, deixando de se basear puramente na precificação do risco geopolítico e passando a lidar com as disrupções operacionais tangíveis”, disse Natasha Kaneva, chefe de pesquisa global de commodities do JPMorgan, a clientes em um comunicado na sexta-feira.

Os cortes na produção podem chegar a 6 milhões de barris por dia até o final da próxima semana, caso o Estreito não seja reaberto ao tráfego, afirmou Kaneva. O JPMorgan prevê que os Emirados Árabes Unidos apresentarão restrições de oferta na próxima semana.

O preço médio do galão de gasolina comum subiu quase 27 centavos na última semana, até quinta-feira, chegando a US$ 3,25, segundo dados da AAA, organização americana de viagens.

A guerra entre o Irã e os EUA entrou em seu sétimo dia na sexta-feira. Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que os EUA “apenas começaram a lutar”.

“O Irã espera que não consigamos sustentar isso, o que é um erro de cálculo muito grave”, disse ele aos repórteres.

Gargalo do Estreito de Ormuz

O principal fator por trás dessa alta nos preços é o fechamento de fato do Estreito de Ormuz . Essa estreita via navegável é indiscutivelmente o ponto de trânsito de petróleo mais vital do mundo, conectando os produtores do Oriente Médio aos mercados da Ásia, Europa e outros continentes. De acordo com analistas do Citi, o mercado está perdendo entre 7 e 11 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Além disso, a interrupção está paralisando o transporte de 4 a 5 milhões de barris de produtos refinados por dia. Como esse volume massivo de energia está efetivamente retido e impossibilitado de chegar ao seu destino, a escassez repentina está forçando os preços a subirem a uma taxa alarmante.