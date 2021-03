PIB em 2020 caí 4,1%: entenda o que isso significa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 3 de março, dados anuais do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2020. O número representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com um 2020 atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil registrou uma queda brusca de 4,1% em relação ao ano de 2019.

Qual o PIB do Brasil em 2020?

Os resultados mostraram uma queda de 4,1%, a maior já registrada pelo IBGE desde 1996. Ela representa também um valor total de R$ 7,4 trilhões. O PIB em 2020 per capita, ou seja, por habitante, teve um recuo ainda maior, de 4,8%, que resulta em valores brutos de R$ 35.172.

Em nota, o IBGE afirmou que os números interrompem um crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, que o país vinha passando com o PIB acumulando, ao todo, uma alta de 4,6%. Segundo informações da Agência Brasil, a queda de 4,5% no setor de serviços, foi a responsável pelo grande impacto no resultado anual do PIB em 2020.

Qual o crescimento do Brasil em 2020?

O PIB do Brasil avançou 3,2% no quarto trimestre em 2020. Em valores correntes, isso corresponde a R$ 2,0 trilhões. Quando comparado ao quarto trimestre de 2019, o PIB caiu 1,1%. Em entrevista a Agência Brasil, Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, afirmou que o crescimento é considerado normal, já que em comparação ao segundo trimestre, quando ocorreu o auge dos efeitos da pandemia da Covid-19.

O único setor que cresceu em 2020 foi o da agropecuária, com aumento total de 2,0%. De acordo com Rebeca, este movimento aconteceu graças a produção de soja e café, que aumentaram, respectivamente, 7,1% e 24,4%. Apesar de não registarem o mesmo crescimento, outros setores tiveram certo destaque no PIB anual em 2020, sendo eles; os setores de imobiliária, extrativa mineral e financeiro.

“Nós podemos dizer que um quarto da economia brasileira teve desempenho positivo em 2020.” Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Fonte: Agência Brasil

Impacto da pandemia no PIB em 2020

Naturalmente, a pandemia do novo coronavírus afetou a economia nacional, seja por parte de vista da produção ou do consumo. Com isso, o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB do Brasil, foi o mais sucumbido em 2020. A queda anual do setor foi de 4,5%.

A economista e coordenadora do IBGE destaca que os serviços prestados diretamente às famílias, como, por exemplo, hotéis e restaurante representaram um recuo de (-12,1%). O transporte de passageiros, como avião, navios e ônibus de viagem, também tiveram uma queda brusca, de (-9,2%). O setor da indústria foi também um dos alvos. A produção neste setor caiu 3,5%, o que somando ao encolhimento de 4,5% do setor de serviços, representam 95% da economia nacional no PIB em 2020.

A necessidade de ficar em casa e respeitar o isolamento social, fez com que o consumo das famílias brasileiras diminuísse cerca de 4,8%. O resultado foi o pior da série histórica de pelo menos 25 anos. Já a queda no consumo do governo também foi recorde (-4,7%), e pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, universidades, museus e parques públicos.

“É como se o peso dessas outras atividades de serviços tivesse recuado a um patamar semelhante ao de 2012. Ela abrange os serviços com característica de atendimento presencial, que foram os maios afetados pela pandemia”, enfatizou a gerente da pesquisa.

O encolhimento do PIB em 2020 interrompeu uma sequência de três anos de crescimento na economia. Embora tenha tido dois trimestres seguidos de alta, o país encerrou oa ano de 2020 com a economia 1,2% abaixo do patamar que se encontrava, por exemplo, no 4º trimestre de 2019.

Quais efeitos da queda do PIB em 2020?

Economistas e especialistas destacam: o recuo de 4,1% da economia brasileira terá efeitos colaterais drásticos para o país. Com o PIB negativo em 2020, o Brasil deixa o ranking das 10 maiores economias do mundo. Segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, divulgado pelo portal G1, o país passa para a 12º colocação.

Entretanto, a colocação ainda é extraoficial, já que nem todos os países divulgaram dados anuais do PIB em 2020. O ranking oficial deve ser divulgado apenas no mês de abril de 2020, após a divulgação dos resultados consolidados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional).

Entre 2010 e 2014, o PIB do Brasil ocupou o sétimo lugar no ranking de maiores economias do mundo. O pior momento da participação do país na lista foi no ano de 2003, quando ficou na 14º posição. Vale ressaltar que o ranking da Austin Rating existe desde o ano de 1994.

Qual foi o pior PIB do Brasil?

Segundo registros históricos, o pior PIB do país foi o de 1990, quando a economia nacional diminuiu 4,35%. Já o segundo pior ano foi 1981, quando o Brasil registrou uma queda de 4,25%. O PIB de 2015, era, até então, considerado o terceiro pior da história, quando o país encolheu 3,55% na produção.

Confira o histórico do PIB nos últimos anos dez anos

2010 – aumento de 7,53%

2011 – aumento de 3,97%

2012 – aumento de 1,92%

2013 – aumento de 3,00%

2014 – aumento de 0,50%

2015 – queda de 3,55%

2016 – queda de 3,28%

2017 – aumento de 1,32%

2018 – aumento de 1,32%

2019 – aumento de 1,14%

Fonte: IBGE