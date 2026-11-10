Sessão da Tarde hoje: filme Criando Campeãs conta a história do pai de Serena e Venus Williams

Sessão da Tarde hoje: filme Criando Campeãs conta a história do pai de Serena e Venus Williams

A Sessão da Tarde desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, exibe King Richard: Criando Campeãs, drama biográfico inspirado na trajetória de Richard Williams, pai das tenistas Serena e Venus Williams. A produção vai ao ar às 15h30, segundo a programação exibida pela TV Globo.

Qual é a história de King Richard: Criando Campeãs?

Estrelado por Will Smith, o longa acompanha os esforços de Richard para transformar as duas filhas em atletas de alto rendimento, mesmo diante das dificuldades financeiras, da falta de estrutura e dos desafios enfrentados pela família.

O filme retrata o período em que Venus e Serena ainda eram crianças e treinavam em quadras públicas de Compton, na Califórnia. Richard Williams acreditava que as meninas poderiam chegar ao topo do tênis mundial e decidiu organizar pessoalmente a preparação das filhas.

Sem ter uma carreira profissional no esporte, ele estudou tênis, acompanhou partidas e elaborou um plano de 78 páginas para orientar o futuro das duas atletas. A estratégia incluía treinamento, disciplina, educação e a busca por oportunidades em clubes e competições de alto nível.

A narrativa também aborda os obstáculos enfrentados pela família, como o preconceito racial, as limitações financeiras e a resistência de profissionais do tênis em reconhecer o potencial das meninas.

O roteiro não se concentra em toda a carreira das irmãs. O foco está na construção do caminho que levou Venus e Serena a se tornarem duas das maiores referências da história do esporte.

O elenco reúne nomes conhecidos de Hollywood e atrizes que interpretam as irmãs Williams na infância e adolescência.

Will Smith como Richard Williams;

Aunjanue Ellis-Taylor como Oracene Williams, mãe das meninas;

Saniyya Sidney como Venus Williams;

Demi Singleton como Serena Williams;

Jon Bernthal como Rick Macci;

Tony Goldwyn como Paul Cohen.

A direção é de Reinaldo Marcus Green, com roteiro de Zach Baylin. O longa foi produzido pela Warner Bros. Pictures e lançado originalmente em 2021.

Will Smith ganhou o Oscar pelo papel?

A atuação de Will Smith como Richard Williams rendeu ao ator o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 2022.

O filme também recebeu indicações em outras categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem. A interpretação de Aunjanue Ellis-Taylor como Oracene Williams também recebeu reconhecimento durante a temporada de premiações.

Lançado em 19 de novembro de 2021 nos Estados Unidos, King Richard: Criando Campeãs tem 2 horas e 26 minutos de duração. A produção mistura drama familiar e esporte para contar uma história baseada em acontecimentos reais.

A recepção também foi positiva entre os críticos. No Rotten Tomatoes, o longa aparece com 90% de aprovação da crítica e 98% de aprovação do público, segundo os indicadores disponíveis na plataforma.

Rotten Tomatoes

A história é uma oportunidade de conhecer os bastidores da formação de duas atletas que mudaram o tênis feminino e entender o papel da família na trajetória de Venus e Serena Williams.