Pronampe Microcrédito: Caixa libera mais R$50 milhões; saiba como conseguir

A Caixa pretende atender cerca de 3 mil empresas com a nova modalidade de crédito. Com parceria do Sebrae e específico para microempresas.

O Pronampe disponibilizou R$ 50 milhões em microcrédito, através da Caixa Econômica Federal. Isso ocorreu após o aumento do limite de contratação da autarquia federal, pelo Ministério da Economia. Sendo assim, a Caixa pretende beneficiar 3 mil microempresas.

Assim, o Pronampe Microcrédito é uma parceria de Caixa com o Sebrae. Além disso, cerca de 9,1 bilhões foram creditados exclusivamente pela Caixa, desde o início do Programa.

Vale ressaltar que o Pronampe obteve um novo aporte no início de setembro de 2020. O Ministério da Economia injetou mais R$ 12 bilhões no Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para integrar cotas do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Contudo, mesmo com a ampliação do Programa, os recursos foram insuficientes para a quantidade de solicitantes. De acordo com uma pesquisa realizada pela FGV e Sebrae, dos 6,7 milhões de pequenas empresas que requisitaram o Pronampe, somente 16% conseguiram a linha de crédito.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é Pronampe Microcrédito?

O Pronampe Microcrédito é uma parceria com o Sebrae. Nessa condição de crédito, o Sebrae assiste o microempreendedor antes e após a contratação com a Caixa.

Também é uma modalidade específica para microempreendedores com limite de contratação de R$ 2,55 bilhões da Caixa Econômica Federal. Enquanto o Pronampe, criado no mês de maio pela Lei 13.999/2020, abrange micro e pequenas empresas afetadas financeiramente pela crise econômica, agravada pela pandemia de Covid-19.

Para que serve o crédito Pronampe?

O recurso disponível pela linha de crédito pode ser utilizado para capital de giro ou para investimento e melhorias da microempresa.

Dessa maneira, os solicitantes podem usar o crédito para reformas, aquisição de máquinas e equipamentos, por exemplo. Mas também, para cobrir despesas operacionais, como folha de pagamento, compra de matérias-primas e mercadorias.

Para quem é o Pronampe Microcrédito?

O Pronampe Microcrédito tem como finalidade ajudar microempresas, seguindo as condições do Pronampe, em geral. Sendo assim, microempreendedores tem acesso ao crédito a partir de cadastro e solicitação pela Caixa Econômica Federal. O limite de empréstimo é de R$20 mil.

Além disso, a microempresa deve ter faturamento anual de até R$ 360 mil, no ano passado, 2019.

Quais as regras para solicitação?

Os requisitos básicos para contratação da linha de crédito são:

Valor máximo de contratação é de R$20 mil;

Ter faturamento anual de R$ 360 mil, com base em 2019 ;

; Prazo total de financiamento: 36 meses, sendo destes oito de carência. Desde modo, o solicitante que conseguir o crédito ainda neste mês, setembro de 2020, poderá começar pagar o empréstimo somente em meados de abril – junho de 2021. Porém, não há prorrogação do prazo final;

A taxa de juros é composta pela Selic mais 1,25% ao ano;

O avalista do empréstimo é o governo, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Vale ressaltar que as primeiras duas regras são exclusivas para o Pronampe Microcrédito, sendo assim, destinada à microempresas. Além disso, o valor da taxa Selic está em 2,00%, atualmente.

Como solicitar o Microcrédito Pronampe?

Os clientes devem acessar o site da Caixa e preencher um formulário de interesse ao crédito. Para contratar, o procedimento é o mesmo do Pronampe comum. Então, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa Ao acessar o site, o solicitante deve clicar em “Tenho interesse” e a página será redirecionada;

2. Nessa nova página, clique em “Clique aqui para continuar” e faça login.

3. Então, caso não tenha cadastro, basta clicar em “Cadastre-se” e preencher os dados, utilizando o CPF;

4. Preencha o formulário.

5. Em seguida, um gerente da Caixa entrará em contato com o solicitante para orientações e oferecer as melhores condições de crédito.

Além da solicitação online, é possível realizar o pedido de crédito pelo telefone 0800 726 8068 ou nas agências Caixa da sua região. Contudo, por causa da pandemia, o mais recomendável é a via virtual.

Outros bancos oferecerem o Microcrédito?

Não. A liberação de R$ 50 milhões exclusivos para Pronampe Microcrédito via Caixa, em parceria com o Sebrae. No entanto, a linha de crédito comum do Pronampe pode ser contratada em outras instituições financeiras.

Os outros bancos, porém, receberam aportes menores e em alguns casos, já tiveram seus recursos esgotados na primeira semana de setembro. Bradesco e Santander são exemplos do esgotamento rápido dos recursos.

Para saber mais sobre o Pronampe, confira mais informações no site Caixa e Sebrae. Também, veja as reportagens do jornal DCI e o guia completo disponível aqui.