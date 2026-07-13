O Brasil é um dos países com maior potencial mineral

O que são Terras Raras e onde estão no Brasil?

O que são Terras Raras e onde estão no Brasil?

Presentes em celulares, carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos médicos e sistemas de defesa, as terras raras deixaram de ser um assunto restrito à geologia. Hoje, ocupam espaço nas discussões sobre economia, transição energética e soberania nacional.

O nome sugere materiais quase impossíveis de encontrar, mas a realidade é diferente. Esses elementos existem em várias regiões do planeta. O problema está em localizá-los em concentrações economicamente viáveis e, principalmente, separá-los com alto grau de pureza.

O Brasil aparece nesse cenário como um dos países com maior potencial mineral. Há ocorrências ou áreas promissoras em pelo menos 12 estados, mas o país ainda precisa transformar riqueza geológica em uma cadeia industrial capaz de extrair, processar e agregar valor aos minerais.

O que são terras raras?

Terras raras é o nome dado a um grupo de 17 elementos químicos metálicos. A lista reúne os 15 elementos da série dos lantanídeos, além do escândio e do ítrio. Entre os mais conhecidos estão neodímio, cério, lantânio, praseodímio, disprósio, térbio, samário, európio e gadolínio.

Esses elementos costumam ser divididos em terras raras leves e pesadas, grupos com características e aplicações industriais diferentes.

Na prática, funcionam como ingredientes quase invisíveis de produtos tecnológicos. Podem aumentar a resistência ao calor, melhorar propriedades magnéticas, ampliar a eficiência energética, reduzir o peso de equipamentos e permitir a fabricação de peças menores e mais potentes.

Um smartphone, por exemplo, pode reunir cerca de oito materiais de terras raras. Eles aparecem na tela, nos alto-falantes, no sistema de vibração, nas lentes da câmera e em pequenos ímãs. Embora usados em quantidades reduzidas, ajudam a tornar o aparelho mais compacto e eficiente.

Não são elementos que normalmente aparecem para o consumidor. Ainda assim, estão por trás de parte importante do desempenho dos dispositivos modernos.

Por que são chamadas de raras?

A palavra “raras” não significa necessariamente que esses elementos existam em pouca quantidade na crosta terrestre. Alguns aparecem em proporções semelhantes às de metais conhecidos, como cobre e zinco.

O principal obstáculo é a forma como estão distribuídos na natureza. As terras raras normalmente aparecem dispersas e misturadas a outros minerais. Raramente formam depósitos concentrados o suficiente para permitir uma exploração simples, barata e em grande escala.

Depois da retirada do minério, começa uma etapa ainda mais delicada: a separação química. Como muitos desses elementos possuem propriedades semelhantes e aparecem juntos, o processamento exige tecnologia avançada, energia e controle rigoroso.

Em determinados depósitos, também pode haver associação com elementos radioativos, como tório e urânio. Isso eleva as exigências ambientais e de segurança, além de aumentar o custo dos projetos.

É essa combinação de baixa concentração, dificuldade de separação e necessidade de infraestrutura especializada que explica o nome terras raras. Elas não são necessariamente escassas no planeta, mas são raras em depósitos de fácil aproveitamento comercial.

Ter o minério no subsolo, portanto, não significa que um país esteja pronto para produzi-lo. É preciso saber onde ele está, em que quantidade aparece, como pode ser retirado e de que forma os diferentes elementos serão separados.

Para que servem as terras raras?

A importância das terras raras cresceu com a digitalização da economia e com a busca por tecnologias capazes de reduzir emissões. Elas são usadas da eletrônica à medicina, passando pela indústria aeroespacial, geração de energia e produção de veículos.

O neodímio participa da fabricação de ímãs permanentes muito potentes, presentes em motores elétricos, discos rígidos, aparelhos de som, equipamentos médicos e turbinas eólicas.

Nos carros elétricos, o motor transforma a eletricidade armazenada na bateria em movimento. Em muitos modelos, esse processo depende de ímãs com neodímio, praseodímio, disprósio ou térbio. Os dois últimos ajudam o material a manter o desempenho mesmo em temperaturas elevadas.

As terras raras não devem ser confundidas com os principais metais usados nas baterias. Lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite estão mais ligados ao armazenamento de energia. Elementos como neodímio e disprósio são empregados principalmente nos motores e sistemas magnéticos.

Nas turbinas eólicas, o processo acontece no sentido inverso. O movimento das pás é convertido em eletricidade, e os ímãs permanentes podem aumentar a eficiência dos geradores, sobretudo em equipamentos de grande porte.

Outros elementos têm funções específicas. O cério é usado em catalisadores e no polimento de vidros. Também aparece em conversores catalíticos que ajudam a reduzir a emissão de poluentes pelos veículos.

O lantânio pode ser encontrado em lentes e eletrodos de baterias. Európio e térbio ajudam a produzir cores em telas, lâmpadas e LEDs. O gadolínio é empregado em exames de ressonância magnética, enquanto o lutécio pode ser utilizado em tratamentos contra o câncer.

Na indústria aeroespacial, o escândio integra ligas metálicas leves e resistentes. Já o samário permite a fabricação de ímãs capazes de funcionar em temperaturas elevadas.

Essa variedade de usos explica por que as terras raras são consideradas estratégicas. Em muitas aplicações, substituí-las por outro material significaria perder eficiência, resistência, potência ou capacidade de miniaturização.

Por que a demanda por terras raras está crescendo?

A transição energética ampliou a disputa mundial por minerais críticos. Quanto mais países investem em veículos elétricos, turbinas eólicas, redes de energia e equipamentos eletrônicos, maior tende a ser a procura por terras raras.

Estimativas internacionais indicam forte crescimento da demanda por neodímio nas próximas décadas, impulsionada por motores elétricos, geradores, automação industrial e fontes renováveis.

Essa corrida transformou o controle da cadeia produtiva em tema de segurança econômica. Não basta possuir o minério. É preciso dominar as etapas de pesquisa geológica, extração, separação, refino e fabricação de componentes.

Um país que exporta apenas o material bruto continua dependente de tecnologia estrangeira para produzir os itens de maior valor. Por isso, governos e empresas tentam criar cadeias capazes de transformar as terras raras em ímãs, ligas, catalisadores e peças industriais.

A disputa não ocorre somente pelo acesso às minas. Ela também envolve patentes, laboratórios, fábricas, profissionais especializados e capacidade de refino.

Por que a China domina o mercado?

A China concentra a maior parte da produção mundial de terras raras e também ocupa uma posição dominante no processamento. Esse controle foi construído ao longo de décadas, com investimentos em mineração, refino, pesquisa, infraestrutura e indústria.

O país possui reservas estimadas em 44 milhões de toneladas e respondeu por quase 70% da produção global em 2024, de acordo com os dados reunidos no material. A vantagem chinesa, porém, não se explica apenas pela geologia.

Apoio estatal, escala industrial e domínio das técnicas de separação permitiram que a China controlasse etapas decisivas da cadeia. Em muitos casos, minérios extraídos em outros países ainda seguem para instalações chinesas antes de chegar à indústria.

A concentração preocupa outras economias, já que a dependência de um único fornecedor pode gerar riscos em momentos de tensão comercial ou geopolítica. A busca por novos projetos abre espaço para produtores emergentes, entre eles o Brasil.

Países como Estados Unidos e integrantes da União Europeia tentam diversificar seus fornecedores. O movimento pode beneficiar nações com reservas relevantes, desde que elas consigam oferecer não apenas o minério, mas também capacidade de processamento e segurança de abastecimento.

Onde estão as terras raras no Brasil?

O Brasil possui geologia favorável e aparece entre os países com grandes recursos de terras raras. Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil aponta potencial em 12 estados:

Goiás;

Tocantins;

Minas Gerais;

Bahia;

Paraná;

São Paulo;

Santa Catarina;

Pará;

Rondônia;

Roraima;

Amazonas;

Piauí.

Ter potencial não significa que todas essas áreas estejam prontas para a mineração. Em alguns locais, os estudos ainda buscam confirmar a presença, o tamanho e a qualidade dos depósitos. Em outros, já existem ocorrências conhecidas e projetos mais avançados.

Parte importante das reservas brasileiras está associada a rochas alcalino-carbonáticas, encontradas em áreas como Araxá e Tapira, em Minas Gerais, e Catalão, em Goiás.

Poços de Caldas, também em Minas Gerais, reúne depósitos ligados a argilas iônicas associadas a rochas alcalinas. Esse tipo de material desperta interesse porque pode conter elementos considerados pesados, embora a viabilidade dependa das características de cada área.

No Amazonas, Seis Lagos aparece entre as ocorrências relevantes. No sul da Bahia, há pesquisas envolvendo rochas monazíticas e argilas iônicas. Minas Gerais também concentra projetos no Grupo Mata da Corda.

A distribuição por diferentes regiões mostra que o potencial brasileiro não está limitado a um único depósito. Ao mesmo tempo, cada área possui características geológicas próprias e exige estudos específicos.

Novas ocorrências colocam o Piauí no mapa

O Piauí entrou mais recentemente no mapa das pesquisas após a identificação de 39 novas ocorrências de fosfato, elementos terras raras e urânio na borda oriental da Bacia do Parnaíba.

A descoberta ainda depende de estudos mais detalhados para confirmar o tamanho, a concentração e a viabilidade econômica dos depósitos. A identificação de uma ocorrência é apenas uma das primeiras etapas de um processo que pode levar anos até resultar em exploração comercial.

Os pesquisadores ainda precisam determinar quais elementos estão presentes, em que proporção aparecem e qual método poderá ser utilizado para separá-los.

Se os resultados forem positivos, a área poderá ampliar a presença brasileira no mercado de minerais estratégicos. Também poderá atrair investimentos para uma região que ainda não figura entre os principais centros nacionais de produção de terras raras.

A possível associação com fosfato e urânio torna os estudos ainda mais relevantes, mas também aumenta a necessidade de avaliação ambiental e de métodos seguros de processamento.

O Brasil já produz terras raras?

Apesar do potencial geológico, a produção brasileira continua pequena diante do tamanho estimado dos recursos. O contraste mostra que reserva mineral e capacidade industrial são coisas diferentes.

Para transformar uma ocorrência geológica em mina, são necessários anos de pesquisa, licenciamento, testes, investimentos e construção de infraestrutura. Depois, é preciso separar os elementos e atingir o nível de pureza exigido pela indústria.

Esse é um dos principais gargalos do Brasil. O país tem conhecimento geológico, universidades, centros de pesquisa e experiência em mineração, mas ainda precisa ampliar a capacidade de processamento e fortalecer os setores industriais que utilizam terras raras.

A oportunidade está em evitar a exportação de minério com pouco valor agregado. Uma cadeia nacional mais completa poderia produzir óxidos refinados, ligas especiais, ímãs permanentes e componentes destinados às indústrias de energia, mobilidade, saúde, eletrônica e defesa.

Sem essa estrutura, existe o risco de o Brasil exportar a matéria-prima e, posteriormente, importar produtos fabricados com os mesmos elementos por valores muito maiores.

Quais são os desafios ambientais?

A mineração de terras raras pode gerar impactos relevantes quando não há controle adequado. O processo movimenta grandes volumes de material, consome água e energia e pode utilizar reagentes químicos na separação dos elementos.

Também é necessário administrar resíduos e possíveis materiais radioativos associados ao minério. Por isso, o avanço dos projetos depende de licenciamento, monitoramento e tecnologias capazes de reduzir riscos ambientais e ocupacionais.

Outro desafio está na identificação dos elementos. Como as terras raras possuem características químicas semelhantes e aparecem em baixas concentrações, a análise precisa exige equipamentos de alta resolução e métodos laboratoriais avançados.

O controle precisa ocorrer desde a pesquisa geológica até o produto final. Saber quais elementos estão presentes e em que quantidade ajuda a definir se o depósito é viável e qual processo deverá ser usado.

O que está em jogo para o Brasil?

O Brasil tem condições de ocupar uma posição relevante na nova economia dos minerais estratégicos. As reservas e ocorrências conhecidas representam uma vantagem, mas não garantem liderança automática.

O resultado dependerá da capacidade de transformar recursos naturais em desenvolvimento tecnológico. Isso envolve planejamento de longo prazo, pesquisa, formação profissional, financiamento, segurança jurídica, proteção ambiental e política industrial.

As terras raras podem aproximar mineração e inovação. Em vez de apenas retirar o minério do solo, o país pode usar essa riqueza para estimular fábricas de componentes, ampliar a produção de equipamentos de energia limpa e reduzir a dependência de produtos importados.

A descoberta de novas áreas, como as ocorrências estudadas no Piauí, reforça o potencial brasileiro. O passo seguinte é saber quais depósitos são economicamente viáveis e como poderão ser explorados com responsabilidade.

Na corrida global por terras raras, ter o recurso é apenas o começo. O verdadeiro valor está em dominar o conhecimento necessário para separar, refinar e transformar esses elementos em tecnologia.

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