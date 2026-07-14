Economia

Veja quando é o quinto dia útil de agosto de 2026

Empregador que não fizer o pagamento dentro da data estipulada pode pagar multa

Escrito por Anny Malagolini
quinto dia útil de agosto de 2026 Foto: IltonRogerio/ Getty Images Signature
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Para o trabalhador, o quinto dia útil é a data mais comum para o pagamento de salário, mas a data nem sempre isso corresponde ao dia 5. Por isso, veja que dia o salário vai cair no mês de agosto de 2026, de acordo com CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Quando é o quinto dia útil de agosto de 2026?

O mês começa em um sábado, então o 5º dia útil de agosto vai cair na quinta-feira, dia 6. O horário em que o dinheiro a ser recebido estará disponível não tem regra.

A data só é válida quando o pagamento houver sido estipulado por mês, que deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.Vale lembrar que o pagamento corresponde ao salário referente ao mês anterior, ou seja, julho.

O salário não foi pago no quinto dia útil, o que acontece?

O empregador deve fazer o pagamento até o quinto dia útil, mas se isso não acontecer, a empresa pode sofrer sanções como autuação e até ações trabalhistas. Nesse caso, o empregador poderá, inclusive, ter que arcar com indenizações por danos morais aos funcionários que não receberam o salário dentro do prazo previsto.

Ainda de acordo com o artigo 459, caso de atraso no pagamento do salário além do quinto dia útil do mês,será aplicada multa de 5% do valor do salário, acrescido de 1% ao dia de atraso.”

Caso ocorra o atraso, além de ficar sujeito às sanções, o empregador precisa saber que o salário deve ser corrigido. O índice de correção monetária precisa estar previsto em contrato e ele pode ser baseado no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPA).

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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