PIS/PASEP libera novo lote de abono para nascidos em setembro e outubro nesta quarta-feira

PIS/PASEP libera novo lote de abono para nascidos em setembro e outubro nesta quarta-feira

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep de 2026 continua agora no mês de julho para nascidos em setembro e outubro, conforme programação definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os pagamentos seguem um cronograma baseado no mês de nascimento dos beneficiários.

Que dia cai o PIS/Pasep de julho?

O Calendário do PIS/Pasep de 2026 vai até agosto, e valor será proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, podendo chegar até um salário mínimo. No mês de julho, o pagamento cai em 15 de julho, uma quarta-feira.

Janeiro: pago em 16 de fevereiro;

Fevereiro: pago em 16 de março;

Março e abril: pago em 15 de abril;

Maio e junho: pago em 15 de maio;

Julho e agosto: pago em 15 de junho;

Setembro e outubro: será pago em 15 de julho;

Novembro e dezembro: será pago em 17 de agosto.

O que é o PIS/Pasep?

O PIS e o Pasep são programas diferentes, mas ambos são contribuições sociais pagas por empresas privadas e públicas. O objetivo desses programas é distribuir melhor a renda nacional.

PIS significa Programa de Integração Social e é destinado aos trabalhadores do setor privado e Pasep significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sendo destinado, portanto, aos trabalhadores dos serviços públicos. Os recursos vêm do FAT.

Os programas foram criados separadamente, mas depois foram unidos a fim de facilitar o pagamento.

Quem tem direito a receber o PIS?

O PIS é destinado a trabalhadores do setor privado. Para receber de acordo com o calendário do PIS/Pasep 2025, o funcionário precisa:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários-mínimos por mês em 2025;

Ter trabalhado pelo menos por 30 dias com carteira assinada em 2025;

Ter sido informado corretamente no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) no eSocial. Para consultar, basta acessar o site do Ministério do Trabalho.

Quem tem direito a receber o Pasep?

O Pasep é pago aos servidores públicos. Para receber de acordo com o calendário do PIS/Pasep 2025, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários-mínimos mensais no ano de 2025;

Ter trabalhado pelo menos por pelo menos 30 dias como funcionário público em 2025;

Ter sido informado corretamente no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) no eSocial. Para consultar, basta acessar o site do Ministério do Trabalho.

O eSocial é uma plataforma na qual o empregador deve atualizar as informações do empregado para fins de pagamento dos abonos.

Confira: Comprovante do PIS/Pasep: saiba como encontrar seus números