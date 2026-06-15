Próxima reunião do Copom: Selic pode cair ou ficar em 14,5%?

A próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) acontece nos dias 16 e 17 de junho e será acompanhada de perto por consumidores, empresas e investidores. O encontro do Banco Central vai definir o novo patamar da taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, em um momento de dúvidas sobre o ritmo de queda dos juros no Brasil.

Selic pode cair ou ficar em 14,5%?

O mercado chega à próxima reunião do Copom em junho dividido entre a possibilidade de um novo corte e a manutenção da Selic em 14,5% ao ano. Embora o Banco Central tenha iniciado um movimento de redução dos juros, a inflação projetada para 2026 segue acima do teto da meta, o que limita o espaço para uma queda mais acelerada.

Segundo o Boletim Focus, a expectativa para o IPCA deste ano avançou para 5,11%. Para 2027, a projeção também subiu, sinalizando que o mercado vê uma inflação mais persistente do que o desejado.

Esse quadro preocupa o Banco Central porque mostra um processo conhecido como desancoragem das expectativas. Isso ocorre quando analistas e investidores passam a acreditar que a inflação ficará acima da meta por mais tempo. Quanto mais distante a expectativa fica da meta, maior tende a ser a cautela do Copom.

Na prática, mesmo que a atividade econômica dê sinais de desaceleração, o Banco Central pode preferir manter juros elevados para evitar que a inflação se espalhe por preços de serviços, alimentos, combustíveis e contratos reajustados por índices de preços.

Por que a decisão do Copom mexe com o bolso?

A decisão do Copom afeta diretamente o custo do dinheiro no Brasil. Com a Selic em nível elevado, bancos e instituições financeiras tendem a cobrar juros maiores em linhas de crédito, como cartão, cheque especial, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos e crédito imobiliário.

Para as empresas, juros altos encarecem capital de giro, investimentos, expansão e renegociação de dívidas. Isso pode reduzir contratações, adiar projetos e diminuir o ritmo de crescimento da economia.

Para o consumidor, o impacto aparece no orçamento mensal. Parcelamentos ficam mais caros, o crédito fica mais restrito e o endividamento pesa mais. Por outro lado, quem tem dinheiro aplicado em produtos conservadores, como Tesouro Selic, CDBs pós-fixados e fundos DI, tende a se beneficiar de uma remuneração maior.

Cenário externo também pesa na Selic

Além da inflação doméstica, o Banco Central observa o ambiente internacional. Conflitos globais, alta do petróleo, pressão sobre commodities e decisões de juros nos Estados Unidos podem influenciar o comportamento do dólar e dos preços no Brasil.

Investidores também acompanham a reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Caso os juros americanos subam ou permaneçam elevados, os títulos dos EUA ficam mais atraentes para investidores globais. Como são considerados ativos de menor risco, eles aumentam a competição por capital.

Nesse cenário, países emergentes como o Brasil precisam oferecer uma remuneração mais alta para atrair investidores estrangeiros. Isso reduz o espaço para cortes intensos da Selic, especialmente quando a inflação ainda está acima do centro da meta.

Para Marilia Fontes, apresentadora da Resenha do Dinheiro e especialista em renda fixa, esse ambiente tem levado o mercado a revisar as projeções para os juros.

“Um aumento dos juros norte-americanos também pressiona os juros no Brasil, já que os títulos americanos são considerados investimentos de baixo risco. Quando eles passam a oferecer retornos maiores, o Brasil precisa manter uma remuneração mais atrativa para continuar competitivo aos olhos do investidor estrangeiro”, explica Marilia.

Investimentos: renda fixa segue no radar

Com a Selic em 14,5% ao ano e a expectativa de inflação ainda elevada, a renda fixa continua no centro das estratégias de muitos investidores. Produtos pós-fixados acompanham de perto a taxa básica de juros e tendem a entregar retornos maiores em períodos de Selic alta.

Ao mesmo tempo, títulos atrelados ao IPCA ganham relevância em um cenário de inflação persistente. Eles combinam uma taxa fixa com a variação da inflação, ajudando a preservar o poder de compra no longo prazo.

Segundo Thiago Godoy, educador financeiro, o momento exige atenção à proteção do patrimônio.

“Os títulos atrelados ao IPCA ganham força pois ajudam a proteger o poder de compra do investidor. Com a perspectiva de queda da Selic perdendo espaço, o Tesouro IPCA+ acaba se tornando uma alternativa mais atrativa do que uma aposta exclusiva em prefixados”, avalia Godoy.

Já os ativos de risco, como ações, fundos imobiliários e crédito privado, podem sofrer em um cenário de juros elevados. Isso acontece porque a renda fixa passa a oferecer retorno alto com menor volatilidade, reduzindo o apetite por investimentos mais arriscados.

“Juros mais altos costumam prejudicar a performance de ações, fundos imobiliários, crédito privado e outros ativos de risco. É um cenário em que o investidor precisa adotar uma postura mais conservadora e seletiva”, afirma Marilia.

O que observar no comunicado do Copom?

Mais do que a decisão em si, o mercado vai analisar o tom do comunicado do Banco Central. A escolha das palavras pode indicar se novos cortes estão no radar ou se o Copom pretende manter a Selic em patamar elevado por mais tempo.

Os principais pontos de atenção são:

a avaliação sobre a inflação corrente;

o comportamento das expectativas do mercado;

os riscos do cenário internacional;

a atividade econômica no Brasil;

a possibilidade de novos cortes nas próximas reuniões.

Se o comunicado vier mais duro, com ênfase na inflação e na desancoragem das expectativas, o mercado pode interpretar que a Selic ficará alta por mais tempo. Se o texto indicar melhora no cenário, pode crescer a expectativa de cortes nas próximas reuniões.

Próxima reunião do Copom deve reforçar cautela

A próxima reunião do Copom deve ser marcada por cautela. A inflação acima do teto da meta, a alta das projeções do Focus e o cenário externo incerto reduzem o espaço para uma queda mais agressiva dos juros.

Mesmo que parte do mercado ainda espere algum alívio na Selic ao longo de 2026, o Banco Central tende a manter uma postura conservadora enquanto não houver sinais mais firmes de desaceleração da inflação e reancoragem das expectativas.

Para consumidores e empresas, a mensagem é clara: o crédito deve continuar caro no curto prazo. Para investidores, a renda fixa segue favorecida, mas a escolha dos títulos exige atenção ao prazo, ao risco e ao objetivo financeiro.

A decisão do Copom será conhecida ao fim da reunião de 17 de junho e deve orientar as apostas do mercado para o restante do ano.

A Selic é a taxa básica de juros da economia e serve como referência para empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras e custo de crédito. Quando ela está elevada, o crédito tende a ficar mais caro, o consumo perde força e a renda fixa ganha atratividade. Quando cai, o efeito esperado é o oposto: o dinheiro circula com mais facilidade, mas o controle da inflação pode ficar mais desafiador.

Calendário Copom

A próxima reunião do Copom será realizada nos dias 16 e 17 de junho de 2026. O encontro dura dois dias e a decisão sobre a taxa Selic é divulgada ao fim do segundo dia, após o fechamento do mercado.

Depois da reunião de junho, o calendário do Copom em 2026 ainda terá os seguintes encontros:

4 e 5 de agosto;

15 e 16 de setembro;

3 e 4 de novembro;

8 e 9 de dezembro.