Qual a bet da Caixa Econômica Federal e quando estreia?

Bet começa ainda em 2025

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal vai estrear no universo das apostas esportivas. A estatal prepara o lançamento da sua própria “bet”, previsto para novembro de 2025, em uma tentativa de recuperar terreno diante da queda nas receitas das loterias tradicionais e aproveitar o crescimento acelerado desse novo mercado.

Segundo o presidente do banco, Carlos Antônio Vieira Fernandes, a meta é ambiciosa: arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões já em 2026 com a nova operação. O projeto marca uma guinada importante na estratégia da instituição, que até agora apostava apenas nas loterias físicas e online.

Com a nova plataforma, a Caixa pretende usar sua estrutura para disputar espaço em um ambiente hoje dominado por empresas privadas, muitas delas estrangeiras. A expectativa é de que a “bet da Caixa” tenha operação 100% nacional, com controle rígido de cadastro, limites de apostas e mecanismos de prevenção a fraudes.

O que são bets?

As chamadas bets, abreviação popular de sports betting, ou apostas esportivas, são plataformas em que o apostador escolhe um resultado (por exemplo, vitória de um time) e aposta um valor. As empresas definem as cotações de cada resultado, conhecidas como “odds”. Se o palpite estiver certo, o jogador recebe o valor multiplicado por essa cotação.

Esse modelo é diferente das loterias, já que o resultado depende de eventos esportivos reais, e não de sorteios. As bets foram regulamentadas pela Lei nº 13.756/2018, mas só em 2024 o governo federal começou a emitir licenças oficiais por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

Hoje, já são mais de 70 empresas autorizadas a operar no país, com forte presença em transmissões esportivas, patrocínios e redes sociais. O mercado brasileiro se tornou um dos maiores do mundo e, segundo dados da Fazenda, já supera as loterias tradicionais em arrecadação de impostos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

