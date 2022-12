Qual é valor do Auxílio Brasil em dezembro de 2022 e quem recebe?

Provavelmente, dezembro é o último mês em que o Auxílio Brasil terá esse nome. Isso porque, a partir de janeiro com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa de transferência de renda do governo federal deve passar por alterações. A primeira delas deve ser no nome – o projeto de lei 2315/22 prevê a alteração para Programa Mais Bolsa Família. Mas, até lá, mais de 21 milhões de famílias ainda devem receber o Auxílio Brasil. O valor não deve mudar, mas o calendário sim, por causa das festas de fim de ano.

Qual é valor do Auxílio Brasil em dezembro?

O pagamento do Auxílio Brasil segue ativo no mês de dezembro e, de acordo com o governo federal, o valor não deve sofrer nenhuma alteração. Sendo assim, o benefício pago a milhões de beneficiários será de R$ 600 .

Para quem aguarda o pagamento do Auxílio Brasil em dezembro, boas notícias: o valor do vale-gás, que é pago a cada dois meses, vai ser pago pelo governo federal junto com o Auxílio Brasil, cujo calendário será antecipado por causa do Natal. A má notícia fica por conta do fato de que o auxílio não terá décimo terceiro, como havia sido prometido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Ministério da Cidadania ainda não confirmou o valor que será repassado referente ao vale-gás, mas a expectativa é de que seja de R$ 112, como ocorreu em outubro. Se somarmos o vale-gás ao Auxílio Brasil, portanto, quem está inscrito nos dois programas pode receber R$ 712 neste mês.

Quem fez empréstimo consignado não recebe o valor integral

Em outubro, o governo aprovou a liberação de crédito consignado pelos bancos aos beneficiários do Auxílio Brasil e, embora a Caixa Econômica Federal tenha anunciado restrições para concessão do empréstimo, ele segue ativo.

Quem já conseguiu a aprovação e, portanto, comprometeu uma parte do benefício para o pagamento das parcelas, vai receber um valor menor de Auxílio Brasil em dezembro. A depender do caso, o desconto pode chegar a R$ 240, o que reduz o auxílio para R$ 360.

O que vai mudar no auxílio em 2023?

Além do nome, algumas regras do programa devem mudar quando Lula assumir o cargo. O mesmo projeto de lei que prevê a alteração do nome do programa sugere que o valor siga o mesmo. Mas é possível que as exigências para a liberação do benefício sofram algumas alterações.

Segundo informações do Estadão, o Ministério da Cidadania deve fazer uma espécie de “pente-fino” nos cadastros do CadÚnico, usado como referência para pagamento do benefício. Ainda segundo o jornal, cerca de 3 milhões de famílias podem deixar de receber o Programa Mais Bolsa Família a partir de 2023. No entanto, é preciso aguardar para saber como isso será feito.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Atualmente, mais de 21 milhões de beneficiários recebem o Auxílio Brasil de 600 reais por mês. São elegíveis para o programa famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Os grupos familiares em situação de pobreza, no entanto, devem ter pelo menos uma gestante ou lactante ou um menor de 21 anos de idade. Além disso, é essencial que as famílias estejam inscritas e com o cadastro atualizado no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Como consultar o benefício?

Para saber se vai receber o Auxílio Brasil e ter acesso ao calendário de pagamento, os interessados não precisam ir pessoalmente até um posto de atendimento, a consulta pode ser feita pela internet, por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), que deve estar ativo. Saiba como consultar:

Pelo celular

- Baixe o app do Auxílio Brasil na loja de aplicativos do celular;

- Para acessar, use a mesma senha do aplicativo do Caixa Tem ou faça o cadastro gratuito;

- Depois, basta acessar as informações disponíveis na tela inicial do app para saber a situação do benefício.

Pelo telefone

- Ligue para a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, no número 121;

- Tenha em mãos os dados e o CPF do titular do benefício e solicite a consulta.

Calendário Auxílio Brasil dezembro 2022

Como já estava previsto no calendário anual, o Auxílio Brasil em dezembro terá o pagamento antecipado. Por isso, as datas de repasse do benefício ficam assim:

NIS final 1 recebe dia 12 de dezembro;

NIS final 2 recebe dia 13 de dezembro;

NIS final 3 recebe dia 14 de dezembro;

NIS final 4 recebe dia 15 de dezembro;

NIS final 5 recebe dia 16 de dezembro;

NIS final 6 recebe dia 19 de dezembro;

NIS final 7 recebe dia 20 de dezembro;

NIS final 8 recebe dia 21 de dezembro;

NIS final 9 recebe dia 22 de dezembro;

NIS final 0 recebe dia 23 de dezembro.