Qual o valor do Bolsa família para gestante? Veja o cálculo

O governo federal relançou o Bolsa Família em 2023 e preparou acréscimo no pagamento levando em consideração a situação de cada família. Grupos com crianças e gestantes vão receber um valor maior. Por isso, veja qual o valor do Bolsa família para quem está grávida.

Qual o valor do Bolsa família para gestante?

O programa de 2023 começou a pagar um adicional de R$ 50 para as beneficiárias gestantes, além de subir o valor mínimo para R$ 600. Sendo assim, quem está grávida vai receber, no mínimo, R$ 650 do Bolsa Família.

Desde de junho, o governo paga o valor extra para gestantes e integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. O valor a mais será pago durante os 9 meses e de forma individual.

Isso quer dizer que, se duas pessoas na família estiverem esperando uma criança, o pagamento do Bolsa Família será de R$ 100 a mais.

Quando a criança nascer, o valor do bolsa família será ainda maior, com acréscimo de R$ 150. O montante é pago por integrante da família que tenha de 0 a 6 anos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o tíquete médio recebido por família chega a R$ 705,40 - quase metade de um salário mínimo.

O governo federa também explica que o acréscimo no valor pago aos beneficiários é uma estratégia de redução da pobreza, de combate à fome e de promoção da educação e da saúde. Até por isso, o programa volta a enfatizar condicionalidades estratégicas, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes de famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-Natal para gestantes e a atualização do caderno de vacinação com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Saiba o que fazer se estiver com o auxílio bloqueado.

Datas de pagamento

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja que dia cai o seu.

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

