O Auxílio Brasil terá seu valor reajustado para R$400 neste mês. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro editou nesta semana a medida provisória nº 1.076/2021 que institui o Benefício Extraordinário, o que irá permitir o pagamento de um complemento no benefício social. Veja a seguir qual valor do Auxílio Brasil em dezembro 2021.

Valor do Auxílio Brasil em dezembro

Cerca de 13 milhões de famílias terão direito à parcela de R$ 400 em dezembro, segundo o Ministério da Cidadania. Mas esse novo valor do Auxílio Brasil será disponibilizado apenas às famílias consideradas aptas ao benefício e que receberam menos que essa quantia no mês de novembro.

Para alcançar a quantia de R$ 400,00 o governo vai levar em consideração a soma de todos os benefícios recebidos por meio do programa Auxílio Brasil. São eles:

Benefício Primeira Infância: para famílias com crianças de até 36 meses incompletos, garante a quantia de R$ 130 por pessoa mensalmente;

Benefício Composição Familiar: para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e/ou jovens de 18 a 21 anos e matriculados na educação básica é oferecido o valor mensal de R$ 65 por pessoas,

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: é pago R$ 100 mensal quando, mesmo com o valor do Auxílio Brasil, a família não supere o nível da extrema pobreza.

Auxílio Criança Cidadã: R$ 200 para crianças que estudam em em turno parcial, e R$ 300 para aquelas em turno integral;

Auxílio Esporte Escolar: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, especial para adolescentes entre 12 e 17 anos e que se destacam nos Jogos Escolares Brasileiros;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, pagos a estudantes que se destacam em competições acadêmicas e/ou científicas;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: o valor é de R$ 200 mensais quando existe o vínculo empregatício comprovado e carteira assinada,

Benefício Compensatório de Transição: as famílias que tiveram perda de renda com as mudanças na transição do valor do Auxílio Brasil, recebem esse complemento que varia para cada família;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: o benefício de R$ 200 mensais é pago às famílias inscritas no Auxílio Brasil que tenham agricultores familiares;

Caso a soma desses benefícios não atinjam a quantia de R$400 será pago o Benefício Extraordinário, cujo valor vai variar por família. Por sua vez, aquelas que receberam o benefício acima de R$ 400 em novembro, não terão direito a essa complementação.

Como saber o valor do Auxílio Brasil?

Os beneficiários que quiserem saber qual valor do Auxílio Brasil que será recebido em dezembro, podem fazer a consulta sem sair de casa. Um dos canais de informações oficiais do programa se trata do aplicativo Auxílio Brasil.

Para ter acesso às informações do benefício, basta fazer o download do aplicativo, informar o CPF e cadastrar uma senha. Além desta plataforma, os cidadãos também podem utilizar o Caixa Tem que é utilizado para movimentar as quantias depositadas na conta poupança social digital.

O acesso também é feito por meio do CPF. A plataforma disponibiliza ainda várias funcionalidades como o pagamento de contas, compra online ou presencial, saques e transferências do valor do Auxílio Brasil.

Haverá pagamento retroativo em dezembro?

Não. A medida provisória que estabeleceu o Benefício Extraordinário não prevê o pagamento retroativo para quem recebeu menos de R$ 217,18 em novembro, como que o pagamento de R$400 continue em 2022.

Assim, o pagamento não terá caráter continuado e não integrará o conjunto de benefícios do programa que foram instituídos pela Medida Provisória nº 1.061/2021. No entanto, pode haver a prorrogação do Benefício Extraordinário nos meses de janeiro a dezembro de 2022, se houver disponibilidade orçamentária e financeira.

Mas para manter a nova quantia até o final de 2022, o governo ainda depende de espaço no Orçamento o que seria viabilizado com a aprovação da PEC dos Precatórios. A proposta já foi aprovada pelo Senado e, agora, vai voltar para a Câmara, onde passará por nova votação em dois turnos.

