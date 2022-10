Tem como saber se meu empréstimo do Auxílio Brasil foi aprovado?

O empréstimo do Auxílio Brasil faz parte do Programa Renda e Oportunidade do governo federal. - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Reprodução

A Caixa Econômica Federal foi o primeiro banco a começar a liberar o empréstimo do Auxílio Brasil, na terça-feira (11). Com isso, muitos beneficiários do programa já fizeram suas propostas e resta uma grande dúvida: “como saber se meu empréstimo do auxílio brasil foi aprovado”. É possível verificar a situação do processo online, sem sair de casa.

Veja aqui como saber o empréstimo do Auxílio Brasil foi aprovado

Para saber se o empréstimo do Auxílio Brasil foi aprovado, o cidadão pode conferir no aplicativo do pelo Caixa Tem. Ao solicitar o empréstimo, o banco pede o prazo de 48 horas para fazer a análise. Após aprovação do contrato, o banco tem até dois dias úteis para realizar o pagamento ao cliente.

Após o pravo, verifique seu app com o passo a passo a seguir:

1° Passo: Atualize o aplicativo para a versão mais nova;

2° Passo: Abra o aplicativo e clique na opção “empréstimos”;

3° Passo: Clique em “ver meus contratos”;

4° Passo: Vá na opção “empréstimo consignado” e a situação do pedido estará descrita.

O beneficiário também pode contatar a Caixa para mais informações pelo telefone 121 ou na Caixa Econômica Federal 111.

O crédito pela Caixa pode ser solicitado pelo aplicativo Caixa Tem ou nas agências e lotéricas oficiais. O banco cobra 3,45% de juros nas parcelas de pagamento. Para fazer a solicitação do crédito o beneficiário precisa estar recebendo o Auxílio Brasil há pelo menos 90 dias, não ter data do término do recebimento do benefício e não ter faltado a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania.

Bancos para fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Além da Caixa, outros bancos foram autorizados a realizar a operação, são eles:

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Como funciona o empréstimo do Auxílio Brasil?

O empréstimo do Auxílio Brasil é uma forma de o beneficiário do programa social pegar crédito no banco e usar seu benefício como forma de quitar as parcelas. O consignado faz parte do Programa Renda e Oportunidade e visa retomar o crescimento econômico no país.

O crédito é depositado na conta em que o beneficiário recebe o Auxílio Brasil, em até dois dias úteis. O pagamento é descontado automaticamente do valor recebido pelo benefício.

Só é possível comprometer até 40% do valor permanente do programa, de R$ 400,00 para quitação da dívida. Por isso, a prestação será de, no máximo, R$ 160,00. A taxa de juros limite, estipulada pelo governo, é de 3,5%. Mas os bancos podem cobrar um valor menor, caso queiram.

Os bancos só podem cobrar o juros do empréstimo, fica vedada a cobrança de qualquer taxa administrativa na contratação do crédito.

O empréstimo pode ser parcelado em até 24 vezes.

Como solicitar o empréstimo?

O empréstimo só pode ser solicitado pelo responsável familiar (RF) da família que recebe o auxílio.

Então, o cidadão deve buscar uma instituição que realize a operação de crédito e apresentar os documentos: RF deve apresentar à instituição seu documento de CPF, carteira de identidade ou de habilitação nacional; assinatura do termo do processo de abertura e assinatura de um termo de orientação financeira, redigido pelo governo.

Além disso, o beneficiário precisa ficar atento, pois caso ele tenha seu auxílio cancelado, ainda precisará desembolsar o dinheiro para pagar as parcelas do empréstimo.

