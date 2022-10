Quem tem nome sujo pode fazer empréstimo do Auxílio Brasil?

O governo já liberou o empréstimo do Auxílio Brasil, mas uma dúvida comum em relação às operações de crédito no país é se o dinheiro é liberado mesmo se o beneficiário estiver com o nome sujo. A boa notícia é que entre as exigência para conseguir o consignado não é necessário ter o “nome limpo”, mas há outras regras. Vem entender.

Pode fazer empréstimo do Auxílio Brasil com o nome sujo?

Na regulamentação do Auxílio Brasil, não há menções a respeito dos empréstimos serem feitos para pessoas com o nome sujo. Então, na teoria, não há impedimento para que esses beneficiários solicitem o empréstimo. Isso porque, os descontos do empréstimo consignado são realizados diretamente das parcelas mensais do benefício.

Contudo, os bancos têm direito de adicionar suas regras ao fazer as operações. Por isso, o beneficiário deve entrar em contato com as instituições e procurar a melhor opção para sua situação.

Para que o indivíduo pegue um crédito usando seu benefício do Auxílio Brasil, ele precisa, primeiramente, estar elegível ao programa e recebendo o valor do auxílio.

Aqueles cidadãos que estiverem com o benefício suspenso ou cancelado não poderão pedir o empréstimo consignado nos bancos. Portanto, beneficiários que não estão com os dados dos CadÚnico atualizados ou não comparecem a alguma convocação do Ministério da Cidadania podem ter o auxílio bloqueado e não conseguirão pegar o crédito.

Além disso, os bancos também têm direito de aplicar suas próprias regras para concessão do empréstimo. A Caixa, por exemplo, afirma que os beneficiários precisam estar recebendo o auxílio há, pelo menos, 90 dias para conseguir o crédito.

Quem pode pedir o empréstimo Auxílio Brasil?

Podem pedir o empréstimo consignado do Auxílio Brasil aqueles beneficiários do programa que estão recebendo o auxílio regularmente.

Para isso, o responsável familiar (RF) deve fazer a solicitação, pois é em sua conta que o valor é depositado. Para isso, ele deve buscar um banco de sua preferência, que faça a operação, e apresentar: CPF, carteira de identidade ou de habilitação nacional; assinatura do termo do processo de abertura e assinatura de um termo de orientação financeira.

Feito isso, seu pedido entrará em análise e, em seguida, o interessado irá receber a resposta. Se aprovado, a empresa tem até dois dias úteis para depositar o dinheiro na conta.

Quanto tempo para aprovar o empréstimo Auxílio Brasil?

A aprovação da solicitação de contrato vai depender de cada banco. Normalmente, após fazer o pedido do empréstimo, as instituições pedem cerca de 24 a 48 horas para fazer a análise dos dados do cliente e definir se o contrato será averbado ou não.

Com a averbação do contrato, as empresas têm até dois dias úteis para fazer o pagamento do cliente, segundo as regras do Governo Federal para o empréstimo do Auxílio Brasil.

Quais bancos fazem empréstimo Auxílio Brasil?

O Ministério da Cidadania aprovou 12 bancos para fazer o empréstimo do Auxílio Brasil. No momento, apenas a Caixa e o Meu Tudo (pertencente ao grupo QI Tech) confirmaram estar aceitando novas propostas de crédito consignado.

Contudo, as instituições autorizadas a realizar a operação são:

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Caixa Econômica Federal

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Como contratar o empréstimo Auxílio Brasil pela Caixa?

O interessado pode contratar o empréstimo em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Basta que o responsável familiar que recebe o benefício compareça ao local com os documentos: CPF, carteira de identidade ou de habilitação nacional; assinatura do termo do processo de abertura e assinatura de um termo de orientação financeira.

Também é possível contratar o serviço pelo Caixa Tem, veja como:

Baixe o aplicativo Caixa Tem, se ainda não tiver baixado. Caso tenha baixado, o atualize para versão mais recente; Preencha seus dados e acesse sua conta; Clique na opção “Empréstimo”; Em seguida vá em “Simular e Contratar”; Depois clique em “Consignado”; Por fim, leia as informações com cautela e faça a solicitação.

A Caixa ainda informa que para fazer a solicitação, o cliente deve ter seus dados cadastrais atualizados na conta. É possível fazer a atualização pelo aplicativo.

Como saber se fui aprovado para receber o crédito na Caixa?

O beneficiário que solicitou o empréstimo na Caixa pode verificar a situação de seu pedido pelo aplicativo do banco, Caixa Tem. Veja o passo a passo:

Certifique de que o aplicativo está atualizado para a versão mais nova; Abra o aplicativo e clique na opção “empréstimos”; Vá em “ver meus contratos”; Escolha a opção “empréstimo consignado” e a situação de seu pedido estará descrita, aprovada, em análise ou negada.

Para mais dúvidas sobre o empréstimo do Auxílio Brasil na Caixa, o cliente pode ligar no número 111. Também é possível contatar o Ministério da Cidadania ligando no 121.