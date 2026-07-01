Veja o horário do pagamento, calendário de 2026 e quem tem direito ao benefício

Que horas cai o pé de meia em 2026?

Que horas cai o pé de meia em 2026?

Os estudantes que aguardam uma nova parcela do programa Pé-de-Meia costumam fazer a mesma pergunta a cada janela de pagamento: que horas o dinheiro cai na conta? Em 2026, o incentivo continua sendo depositado pela Caixa Econômica Federal diretamente na conta dos beneficiários, seguindo o calendário definido pelo Ministério da Educação (MEC). Além do horário em que o crédito costuma aparecer, é importante conhecer as datas das parcelas, os valores pagos e o que fazer caso o depósito não seja realizado. Afinal, quando o Pé-de-Meia fica disponível para saque e movimentação?

Que horas cai o pagamento do Pé-de-Meia?

O pagamento do Pé-de-Meia costuma ser creditado entre 7h e 10h da manhã, período em que a Caixa Econômica Federal normalmente processa os depósitos dos programas sociais. Na maioria dos casos, os estudantes conseguem visualizar o saldo logo nas primeiras horas do dia pelo aplicativo Caixa Tem. Assim que o crédito é efetuado, o dinheiro já pode ser movimentado, desde que não exista nenhuma restrição relacionada ao benefício.

Caso o valor ainda não apareça na conta durante a manhã, a orientação é aguardar ao longo do dia, pois podem ocorrer diferenças no processamento bancário. Se o pagamento não for identificado até o fim da data prevista no calendário, o estudante deve consultar sua situação nos canais oficiais do programa.

Se a parcela não aparecer na conta na data prevista, o primeiro passo é confirmar se a escola enviou corretamente as informações de matrícula e frequência ao MEC.

Como o programa possui diversas janelas de pagamento, muitos estudantes recebem posteriormente após correções realizadas pelas redes de ensino.

Também é importante verificar se:

a frequência escolar atingiu o mínimo exigido;

o CPF está regular;

os dados do CadÚnico permanecem atualizados;

não existe pendência cadastral junto ao MEC.

Caso todas as informações estejam corretas e o pagamento continue indisponível, o estudante deve procurar atendimento pelos canais oficiais do Ministério da Educação.

Como funciona o pagamento do Pé-de-Meia em 2026?

O programa foi criado para incentivar a permanência dos jovens no ensino médio público e reduzir a evasão escolar.

Ao longo de 2026, os estudantes recebem diferentes tipos de incentivo financeiro, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

No ensino médio regular, os pagamentos são divididos em:

Incentivo matrícula: R$ 200 , pago uma vez por ano;

, pago uma vez por ano; Incentivo frequência: até nove parcelas de R$ 200 ;

; Incentivo Enem: R$ 200 , destinado aos alunos concluintes que participarem dos dois dias da prova;

, destinado aos alunos concluintes que participarem dos dois dias da prova; Incentivo conclusão: R$ 1.000 por série concluída com aprovação.

Já os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem:

R$ 200 pela matrícula;

Até oito parcelas de R$ 225 pela frequência;

R$ 200 pela participação no Enem (quando aplicável);

R$ 1.000 pela conclusão da etapa cursada.

O incentivo de conclusão permanece bloqueado até que o estudante finalize todo o ensino médio.

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em 2026

O MEC definiu 15 janelas de pagamento, permitindo que estudantes com informações corrigidas pelas redes de ensino ainda possam receber parcelas posteriormente.

As datas previstas para os pagamentos de frequência são:

1ª parcela: 23 a 30 de março de 2026;

23 a 30 de março de 2026; 2ª parcela: 27 de abril a 4 de maio;

27 de abril a 4 de maio; 3ª parcela: 25 de maio a 1º de junho;

25 de maio a 1º de junho; 4ª parcela: 29 de junho a 6 de julho;

29 de junho a 6 de julho; 5ª parcela: 24 a 31 de agosto;

24 a 31 de agosto; 6ª parcela: 21 a 28 de setembro;

21 a 28 de setembro; 7ª parcela: 19 a 26 de outubro;

19 a 26 de outubro; 8ª parcela: 23 a 30 de novembro;

23 a 30 de novembro; 9ª parcela: 21 a 28 de dezembro;

21 a 28 de dezembro; 10ª janela para parcelas pendentes: 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027.

Entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, também poderão ser liberadas parcelas de frequência que não foram pagas anteriormente.

Quando são pagos o Enem e o incentivo de conclusão?

Os pagamentos referentes à conclusão do ensino médio e à participação no Enem possuem calendário diferente das parcelas mensais.

Para os estudantes do ensino médio regular:

Conclusão da série: 22 de fevereiro a 1º de março de 2027;

22 de fevereiro a 1º de março de 2027; Participação no Enem: 22 de fevereiro a 1º de março de 2027.

No caso da EJA:

Conclusão do primeiro semestre: 24 a 31 de agosto de 2026 ;

; Conclusão do segundo semestre: 22 de fevereiro a 1º de março de 2027 ;

; Enem: 22 de fevereiro a 1º de março de 2027.

Caso a rede estadual ou municipal envie as informações do estudante após o prazo inicial, os pagamentos poderão ocorrer em janelas posteriores.

Quem pode receber o Pé-de-Meia?

O benefício é destinado aos estudantes da rede pública que preencham todos os critérios estabelecidos pelo programa.

Entre os principais requisitos estão:

estar matriculado no ensino médio público;

ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na EJA;

possuir CPF regular;

integrar família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo por pessoa;

manter frequência escolar mínima de 80%.

Não é necessário fazer inscrição.

Quando o estudante atende aos critérios e é selecionado pelo MEC, a Caixa abre automaticamente uma conta digital para o recebimento dos valores.

Como consultar se o pagamento foi liberado?

A consulta pode ser feita pelos canais oficiais da Caixa e do Ministério da Educação.

Os principais são:

aplicativo Caixa Tem;

aplicativo Benefícios Sociais Caixa;

Portal Cidadão da Caixa;

portal Consulta Pé-de-Meia;

telefone 0800 616161, do MEC.

Nesses canais é possível verificar se existe parcela disponível, identificar pendências e acompanhar o histórico de pagamentos.

O dinheiro pode ser movimentado imediatamente?

Sim. Assim que o depósito é realizado na conta digital da Caixa, os valores referentes à matrícula, frequência e Enem ficam disponíveis para movimentação pelo Caixa Tem.

O estudante pode:

fazer Pix;

pagar contas;

realizar transferências;

utilizar cartão de débito;

sacar o dinheiro nas unidades autorizadas da Caixa.

A única exceção é o incentivo de conclusão, de R$ 1.000 por série, que permanece bloqueado até a confirmação da conclusão de todo o ensino médio.

O estudante ainda pode optar por manter esse valor rendendo na poupança da Caixa ou investi-lo no Tesouro Selic, conforme as regras estabelecidas pelo programa.

Com pagamentos distribuídos ao longo do ano e novas oportunidades para regularização de dados, o calendário de 2026 busca reduzir situações em que estudantes deixem de receber parcelas por problemas cadastrais. Por isso, acompanhar as datas oficiais e consultar regularmente a situação do benefício nos canais da Caixa e do MEC continua sendo a melhor forma de evitar atrasos e garantir o recebimento do incentivo.