A Decathlon vai inaugurar sua primeira loja em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, na próxima quinta-feira, 27 de novembro. Para marcar a abertura, a varejista esportiva distribuirá cartões-presente de R$ 100. Veja como conseguir.

Como conseguir o vale de R$ 100 da Decathlon?

Os vales serão distribuídos aos 50 primeiros clientes que chegarem à unidade, localizada no ParkShopping São Caetano. A entrega das senhas que dão direito ao benefício começa às 10h, duas horas antes da abertura da loja, marcada para o meio-dia. O cartão-presente deverá ser utilizado no próprio estabelecimento e na data da inauguração, a partir das 12h.

A loja começa a funcionar ao meio-dia, quando os cartões-presente poderão ser utilizados. O saldo de R$ 100 não poderá ser reservado para compras futuras em outras unidades, já que a regra da ação prevê utilização no local e no mesmo dia.

Outra promoção estará disponível para quem faz parte do Clube Decathlon. Clientes cadastrados no programa receberão cashback em dobro nas compras realizadas na nova unidade até 27 de dezembro. O cadastro é gratuito e pode ser feito pela internet ou durante a compra.

Com 522 metros quadrados, a unidade adota o modelo chamado de satélite, que trabalha com espaço físico reduzido e uma seleção de produtos voltada às modalidades mais procuradas pelos consumidores da região.

Entre os setores disponíveis estarão fitness, corrida e natação. A área de fitness contará com produtos da Domyos, incluindo opções para diferentes níveis de prática esportiva. Já a linha Kiprun terá roupas e acessórios destinados aos corredores.

A seção de natação reunirá artigos mais técnicos, enquanto o público infantil também encontrará produtos esportivos. A loja terá ainda uma área de conveniência com alimentos, bebidas para hidratação e itens de higiene pessoal.

Mesmo com o espaço compacto, os consumidores poderão consultar o catálogo completo da marca por meio da chamada Prateleira Infinita. O sistema funciona em totens ou com auxílio dos funcionários e permite encomendar produtos que não estejam disponíveis no estoque físico da unidade.

Quem é o dono da Decathlon?

A Decathlon é uma empresa francesa fundada em 1976 por Michel Leclercq, em Lille, na França. A companhia é de capital fechado e não tem ações negociadas na bolsa de valores. A estrutura acionária reúne a família Mulliez, ligada a um grupo empresarial que também controla negócios como Auchan, e a família do fundador Michel Leclercq. Funcionários também podem participar do capital da empresa por meio de um programa de participação acionária.

A varejista atua internacionalmente no setor esportivo e vende equipamentos, roupas e acessórios para diferentes modalidades, além de desenvolver marcas próprias, como Domyos, Kiprun, Quechua e outras especializadas em segmentos esportivos.

A rede tem mais de 50 lojas físicas no Brasil, além de um comércio eletrônico que atende consumidores de todo o país. A empresa chegou ao mercado brasileiro em 2001, com a abertura da primeira unidade em Campinas, no interior de São Paulo.