Economia

Saiba quando cai o quinto dia útil de dezembro, o último salário de 2025

O salário nem sempre cai no dia 5 de cada mês; veja a regra

Escrito por Anny Malagolini
quando cai o quinto dia útil de dezembro Foto: Getty Images

O quinto dia útil de cada mês é a data-limite para que empresas e órgãos públicos paguem o salário de seus funcionários. Apesar do nome, isso não significa necessariamente o dia 5, já que sábados contam como dia útil, enquanto domingos e feriados ficam de fora.

O que acontece se o salário não foi pago no 5º dia útil?

O empregador deve fazer o pagamento até o quinto dia útil de cada mês. No entanto, se isso não acontecer, a empresa pode sofrer sanções como autuação e até ações trabalhistas. Nesse caso, o empregador poderá, inclusive, ter que arcar com indenizações por danos morais aos funcionários que não receberam o salário dentro do prazo previsto.

Caso ocorra o atraso, além de ficar sujeito às sanções, o empregador precisa saber que o salário deve ser corrigido. O índice de correção monetária precisa estar previsto em contrato e ele pode ser baseado no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPA).

Quando é o quinto dia útil de dezembro de 2025?

O quinto dia útil de dezembro será na sexta-feira, dia 5. De acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o salário deve estar disponível para o trabalhador até, no máximo, o quinto dia útil.

Para a contagem do 5º dia útil, deve ser incluído o sábado, mas os domingos e feriados são excluídos. Mas as empresas podem pagar os trabalhadores antes desta data.

O pagamento no quinto dia útil de dezembro corresponde ao salário referente ao mês anterior, ou seja, novembro. Já o mês de novembro será pago em dezembro e assim por diante. A exceção para a data de pagamento do salário é se o quinto dia do mês cair no domingo ou for feriado.

Todos os quinto dias úteis de 2026

Para quem gosta de se organizar com antecedência, o DCI levantou todos os quintos dias úteis de 2026, considerando os feriados nacionais e datas móveis mais tradicionais, como Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi.

  • Janeiro: 7 de janeiro (quarta-feira)
  • Fevereiro: 6 de fevereiro (sexta-feira)
  • Março: 6 de março (sexta-feira)
  • Abril: 7 de abril (terça-feira)
  • Maio: 7 de maio (quinta-feira)
  • Junho: 6 de junho (sábado)
  • Julho: 6 de julho (segunda-feira)
  • Agosto: 6 de agosto (quinta-feira)
  • Setembro: 5 de setembro (sábado)
  • Outubro: 6 de outubro (terça-feira)
  • Novembro: 7 de novembro (sábado)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Qual parcela do décimo terceiro é maior e quando cai o pagamento

Bancos vão abrir no feriado da Consciência Negra de 2025 hoje?

Procon faz alerta para juros altos na Black Friday 2025

Feriado do dia 20 de novembro é facultativo ou nacional?

Mega da Virada: prêmio de R$ 850 milhões rende quanto na poupança?

Surpresa no PIS/Pasep 2026: quem vai receber e o novo valor do abono

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes