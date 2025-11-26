O salário nem sempre cai no dia 5 de cada mês; veja a regra

Saiba quando cai o quinto dia útil de dezembro, o último salário de 2025

O quinto dia útil de cada mês é a data-limite para que empresas e órgãos públicos paguem o salário de seus funcionários. Apesar do nome, isso não significa necessariamente o dia 5, já que sábados contam como dia útil, enquanto domingos e feriados ficam de fora.

O que acontece se o salário não foi pago no 5º dia útil?

O empregador deve fazer o pagamento até o quinto dia útil de cada mês. No entanto, se isso não acontecer, a empresa pode sofrer sanções como autuação e até ações trabalhistas. Nesse caso, o empregador poderá, inclusive, ter que arcar com indenizações por danos morais aos funcionários que não receberam o salário dentro do prazo previsto.

Caso ocorra o atraso, além de ficar sujeito às sanções, o empregador precisa saber que o salário deve ser corrigido. O índice de correção monetária precisa estar previsto em contrato e ele pode ser baseado no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPA).

Quando é o quinto dia útil de dezembro de 2025?

O quinto dia útil de dezembro será na sexta-feira, dia 5. De acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o salário deve estar disponível para o trabalhador até, no máximo, o quinto dia útil.

Para a contagem do 5º dia útil, deve ser incluído o sábado, mas os domingos e feriados são excluídos. Mas as empresas podem pagar os trabalhadores antes desta data.

O pagamento no quinto dia útil de dezembro corresponde ao salário referente ao mês anterior, ou seja, novembro. Já o mês de novembro será pago em dezembro e assim por diante. A exceção para a data de pagamento do salário é se o quinto dia do mês cair no domingo ou for feriado.

Todos os quinto dias úteis de 2026

Para quem gosta de se organizar com antecedência, o DCI levantou todos os quintos dias úteis de 2026, considerando os feriados nacionais e datas móveis mais tradicionais, como Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi.