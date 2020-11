Salário mínimo deve ficar em R$ 1.087,85 em 2021

O Ministério da Economia divulgou, nesta terça-feira (17), que o salário mínimo 2021 deve ser de R$ 1.087,85. Ou seja, R$ 42,85 a mais que o de 2020. O novo valor é resultado da estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano. Sendo assim, a revisão pela Secretaria de Política Econômica apontou que a inflação deve subir de 2,35% para 4,10%.

Contudo, o governo estimou que o piso salarial em 2021 seria de R$ 1.079, em abril. Na ocasião, a projeção do INPC era de 3,29% e foi inserida no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A PL serve para a elaboração da proposta orçamentária para o próximo ano.

Depois disso, em setembro, o Ministério da Economia estimou que o salário mínimo 2021 ficaria em R$ 1.067,00, com acréscimo de R$ 22 em relação ao valor vigente em 2020.

Por fim, o salário mínimo serve de referência para 49 milhões de trabalhadores brasileiros, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Como funciona o reajuste do Salário Mínimo 2021?

O reajuste do salário mínimo 2021 tem como base o cálculo da inflação, isto é o INPC. Sendo assim, a correção do piso salarial tem garantia a Constituição Federal de 1988, sempre que houvesse crescimento na economia brasileira.

Entre 2007 e 2019, a lei garantia que o salário mínimo tivesse aumento real, acima da inflação. Dessa forma, o cálculo do salário mínimo levava em conta a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, mais o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Ou seja, o aumento real.

Contudo, desde 2020, anulou-se o aumento real. Logo, os salários mínimos tem correção apenas pela inflação e não altera o poder de compra do consumidor.

Quais foram os últimos salários mínimos?

Confira como foi os últimos salários mínimos no Brasil.

2015, o salário mínimo foi R$ 788,00, com reajuste de 8,80%;

Em 2016, o salário mínimo foi R$ 880,00, com reajuste de 11,67%;

Então, em 2017, o salário mínimo foi R$ 937,00, com reajuste de 6,47%;

Em 2018, o salário mínimo foi R$ 954,00, com reajuste de 1,81%;

Em 2019, o salário mínimo foi R$ 998,00, com reajuste de 4,61%;

Atualmente, o salário mínimo foi R$ 1.045,00, com reajuste de 4,7%;

Em 2021, o salário mínimo deve ser R$ 1.087,85, com reajuste de 4,10%.

Vale ressaltar que, a partir de 2020, o piso salarial tem apenas o reajuste com base na inflação, ou seja, o ganho nominal. Nos anos anteriores, o salário mínimo tinha correção anual com base na inflação mais o valor do Produto Interno Bruto (PIB), resultando no aumento do poder de compra do trabalhador, o chamado “ganho real”.

