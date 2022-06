Saque emergencial do FGTS: quem recebe em junho?

Durante este mês de junho, a Caixa Econômica Federal encerra o calendário de pagamentos do Saque Extraordinário do FGTS, que libera até R$ 1 mil para trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do fundo. No entanto, além dos beneficiários pela medida extraordinária, outros brasileiros também possuem direito ao saque emergencial do FGTS durante este mês de junho.

Saque emergencial do FGTS: entenda o pagamento extraordinário

Com início em abril, o Saque Extraordinário do FGTS libera uma parcela única de até R$ 1 mil por trabalhador, de acordo com o saldo disponível em suas contas do fundo. De acordo com a Caixa, o crédito está sendo realizado automaticamente em uma Conta Poupança Social Digital que foi aberta pelo banco em nome do trabalhador. Já a liberação do dinheiro ocorre de acordo com o mês de nascimento. Confira o calendário:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Além de estar atento as datas, é preciso que o trabalhador consulte seu saldo disponível para saber quanto poderá receber durante o Saque emergencial do FGTS. Segundo o banco, não serão disponibilizados os valores bloqueados da conta do FGTS.

Já para quem possui mais de uma conta no fundo, o saque será disponibilizado na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Por meio do app FGTS ou das agências da Caixa, o trabalhador que tem direito ao Saque Emergencial pode realizar uma série de serviços como consultar o valor a ser creditado e a data de crédito na Conta Poupança Social Digital ou realizar a alteração cadastral para criação de conta. Veja como usar o app:

Realiza o download do aplicativo do FGTS;

Selecione a opção ‘Entrar;

Para quem não tem conta, será preciso selecionar a opção cadastro e informar os dados pessoais após realizar o download;

Informe seu CPF;

Clique em ‘Não sou robô’ e continue;

Informe sua senha;

No menu, selecione a opção ‘Saque Extraordinário’;

Confira os valores disponíveis, data e forma de depósito.

Como movimentar o dinheiro?

Quem tem direito ao Saque Extraordinário precisará utilizar o Caixa Tem para pagar boletos, contas, realizar transferências bancárias ou solicitar o saque em terminais de autoatendimento. Confira o passo a passo para acessar o app pela primeira vez:

Realize o download do Caixa Tem;

Clique na opção ‘Cadastre-se’;

Insira seu nome completo, CPF, número de celular, CEP, data de nascimento e email válido;

Crie uma senha;

Selecione a opção ‘Não sou um robô’;

Entre no email cadastrado e clique no link de verificação;

Em seguida, clique na opção ‘Liberar acesso’;

Selecione o botão ‘Toque aqui pra realizar seu primeiro acesso’;

Clique em ‘Receber código’;

Insira o código recebido via SMS.