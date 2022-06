Saque Extraordinário do FGTS não caiu na conta, e agora?

Com a liberação de até R$ 1 mil das contas do FGTS para uso do trabalhador, diversos brasileiros já estão sacando ou movimentando o dinheiro extra. No entanto, algumas pessoas relatam que o saldo previsto durante o Saque Extraordinário do FGTS não caiu na conta. Nesses casos, pode ser preciso realizar uma atualização de dados ou abrir uma solicitação.

Por que o saque do FGTS não caiu na conta?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o saldo referente ao Saque Extraordinário do FGTS será depositado automaticamente em uma Conta Poupança Social Digital, aberta pelo banco em nome dos trabalhadores. No entanto, segundo a Agência Brasil, caso os dados estejam incompletos e impossibilitem a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. O processo pode ser realizado online. Confira o passo a passo:

Existem duas formas de realizar o procedimento. A primeira delas é pelo site do FGTS.

Na página inicial, selecione a opção Saque Extraordinário do FGTS;

Clique em Consulte aqui;

Insira seu número o CPF ou PIS;

Selecione a opção Não sou um robô e siga as instruções que aparecerão na tela;

Informe a senha;

Na página inicial será possível consultar se os dados estão incompletos, atualize se necessário;

Em seguida, veja se você tem direito ao saque do FGTS, em qual data será realizada a liberação do dinheiro e de qual forma.

Para quem ainda não tem cadastro, o processo muda.

Na página inicial, selecione a opção Saque Extraordinário do FGTS;

Clique em Consulte aqui;

Insira seu número o CPF ou PIS;

Selecione a opção Não sou um robô e siga as instruções que aparecerão na tela;

Clique em Cadastrar/recuperar senha;

Após realizar o procedimento, informe seu número de celular;

Na página inicial, será possível conferir se os dados estão incompletos. Em caso positivo, realiza a atualização;

Em seguida, consulte se você tem direito ao saque do FGTS, em qual data será realizada a liberação do dinheiro e de qual forma.

A consulta também pode ser realizada via Aplicativo do FGTS.

Após realizar o download, entre no aplicativo;

Informe seu CPF;

Clique na opção Não sou um robô e siga as instruções;

Informe ou cadastre sua senha;

Selecione a opção Saque Extraordinário;

Confira o valor disponível para saque, data e modo de retirada.

Se após seguir essas etapas o trabalhador constatar que o depósito automático não foi liberado, ele poderá realizar a solicitação para que o depósito seja realizado pela Caixa. O procedimento está disponível apenas pelo aplicativo.

Após entrar no aplicativo, selecione a opção Solicitar saque;

Clique em Confirmar para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome.

Além disso, é preciso ficar atento para as datas de liberação do Saque Extraordinário já que, para alguns trabalhadores, o FGTS não caiu na conta porque o dia do pagamento ainda não chegou. Confira o calendário:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Também é preciso observar a data limite para sacar ou movimentar os valores disponibilizados pelo Governo Federal. De acordo com o Caixa, o dinheiro depositado nas contas digitais ficará disponíveis até o dia 15 de dezembro. Se até esta data o dinheiro não for movimentado, retornará para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.

Leia também:

Eletrobrás: uso do FGTS para a reserva de ações já está liberado

Espelho do PIS pode ajudar a consultar direito; entenda o que é