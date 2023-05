Segunda parcela do décimo terceiro do INSS cai quando?

Segunda parcela do décimo terceiro do INSS cai quando?

O pagamento do 13º é feito em duas parcelas ao longo do ano e o depósito dos beneficiários do INSS será antecipado em 2023. Então veja quando cai a primeira e segunda parcela do décimo terceiro salário.

Quando é paga a primeira parcela do décimo terceiro?

A primeira parte do décimo terceiro salário do INSS deve ser paga entre 25 de maio e 7 de junho. A parcela inicial se refere à 50% do salário sem descontos.

Calendário do décimo terceiro dos aposentados para quem recebe até 1 salário mínimo (1ª parcela).

Final 1 – primeira parcela cai em 25 de maio

Final 2 – primeira parcela cai em 26 de maio

Final 3 – primeira parcela cai em 29 de maio

Final 4 – primeira parcela cai em 30 de maio

Final 5 – primeira parcela cai em 31 de maio

Final 6 – primeira parcela cai em 1 de junho

Final 7 – primeira parcela cai em 2 de junho

Final 8 – primeira parcela cai em 5 de junho

Final 9 – primeira parcela cai em 6 de junho

Final 0 – primeira parcela cai em 7 de junho

Calendário do 13º salário para quem recebe mais que um salário mínimo (1ª parcela).

Finais 1 e 6 – primeira parcela cai em 1 de junho

Finais 2 e 7 – primeira parcela cai em 2 de junho

Finais 3 e 8 – primeira parcela cai em 5 de junho

Finais 4 e 9 – primeira parcela cai em 6 de junho

Finais 5 e 0 – primeira parcela cai em 7 de junho

Quando cai a segunda parcela do décimo terceiro do INSS

A segunda e última parcela do 13º salário será paga de 26 de junho a 7 de julho. Essa parte conta com descontos previdenciários e do imposto de renda, por isso o valor é menor em relação ao outro depósito.

Calendário do décimo terceiro dos aposentados para quem recebe até 1 salário mínimo (2ª parcela).

Final 1 – segunda parcela cai em 26 de junho, segunda

Final 2 – segunda parcela cai em 27 de junho, terça

Final 3 – segunda parcela cai em 28 de junho, quarta

Final 4 – segunda parcela cai em 29 de junho, quinta

Final 5 – segunda parcela cai em 30 de junho, sexta

Final 6 – segunda parcela cai em 3 de julho, segunda

Final 7 – segunda parcela cai em 4 de julho, terça

Final 8 – segunda parcela cai em 5 de julho, quarta

Final 9 – segunda parcela cai em 6 de julho, quinta

Final 0 – segunda parcela cai em 7 de julho, sexta

Por fim, o calendário do 13º salário para quem recebe mais que um salário mínimo ( 2ª parcela).

Finais 1 e 6 – segunda parcela cai em 3 de julho, segunda

Finais 2 e 7 – segunda parcela cai em 4 de julho, terça

Finais 3 e 8 – segunda parcela cai em 5 de julho, quarta

Finais 4 e 9 – segunda parcela cai em 6 de julho, quinta

Finais 5 e 0 – segunda parcela cai em 7 de julho, sexta

Como saber o número do meu benefício do INSS?

O número de benefício é informado ao segurado na própria carta de concessão do INSS, assim que seu benefício é aprovado, e funciona como o número de identificação para o Instituto.

Este número é o parâmetro utilizado para o calendário de antecipação do 13º salário e também é indispensável para consultar todas as informações de seu benefício.

Se você é beneficiário do INSS, é possível consultar o número do seu benefício pela carta de concessão, mas se você não encontrar, também dá para conseguir o número nos canais digitais do INSS, como no site, aplicativo e pela central 135. É preciso sempre informar o CPF do beneficiário.

O INSS também tem aplicativo e conta com a ajuda da Helô, a assistente virtual. Se você ainda não baixou, basta acessar a Apple Store ou Google Play e fazer o “Meu INSS”.

