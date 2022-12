Como fica a tabela de reajuste dos aposentados para 2023?

O salário-mínimo vai passar de R$ 1.212 para R$ 1.320 a partir de janeiro, conforme já foi aprovado pelo Congresso Nacional e, com isso, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também vão receber mais em 2023. O aumento do mínimo vai ter um ganho real de 2,7% acima da inflação, o que não vinha ocorrendo nos últimos quatro anos.

O seguro-desemprego, o PIS/Pasep e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), bem como o salário de quem trabalha em empresas privadas e tem como referência o mínimo nacional, também vão sofrer reajuste.

Veja como vão ficar os novos valores.

Veja a tabela para aposentados 2023 do INSS e o reajuste

A tabela de reajuste do salário dos aposentados e pensionistas do INSS varia de acordo com o que cada um ganha. Quem tem o pagamento vinculado ao mínimo, vai ter um aumento de 8,91% na folha salarial referente a janeiro. Os pagamentos começam no dia 25 e terminam em 7 de fevereiro. Atualmente, segundo a Previdência, são mais de 37 milhões de beneficiários no Brasil.

Com o aumento, o teto do INSS para aposentados vai passar de R$ 7.087,22 para 7.718,69. Veja como devem ficas os valores aproximados das aposentadorias a partir de janeiro de 2023:

Aposentadoria em 2022 (em reais) – Novo valor 2023 (em reais)

1.212 – para 1.320

1.300 – para 1.414

1.400 – para 1.525

1.500 – para 1.633

1.600 – para 1.742

1.700 – para 1.851

1.800 – para 1.960

1.900 – para 2.069

2.000 – para 2.178

2.100 – para 2.287

2.200 – para 2.396

2.300 – para 2.505

2.400 – para 2.613

2.500 – para 2.722

2.600 – para 2.831

2.700 – para 2.940

2.800 – para 3.049

2.900 – para 3.158

3.000 – para 3.267

3.100 – para 3.376

3.200 – para 3.485

3.300 – para 3.594

3.400 – para 3.702

3.500 – para 3.811

3.600 – para 3.920

3.700 – para 4.029

3.800 – para 4.138

3.900 – para 4.247

4.000 – para 4.356

4.100 – para 4.465

4.200 – para 4.574

4.300 – para 4.683

4.400 – para 4.792

4.500 – para 4.900

4.600 – para 5.009

4.700 – para 5.118

4.800 – para 5.227

4.900 – para 5.336

5.000 – para 5.445

5.100 – para 5.554

5.200 – para 5.663

5.300 – para 5.772

5.400 – para 5.881

5.500 – para 5.990

5.600 – para 6.098

5.700 – para 6.207

5.800 – para 6.316

5.900 – para 6.425

6.000 – para 6.534

6.100 – para 6.643

6.200 – para 6.752

6.300 – para 6.861

6.400 – para 6.970

6.500 – para 7.079

6.600 – para 7.188

6.700 – para 7.296

6.800 – para 7.405

6.900 – para 7.514

7.000 – para 7.623

Novo salário-mínimo também aumenta valor da contribuição

Quem contribui para o INSS com o objetivo de garantir a aposentadoria no futuro também vai ter que desembolsar um pouco mais para fazer a contribuição.

A partir de fevereiro, portanto, a taxa de contribuição referente a janeiro passa a valer. Microempreendedores individuais (MEIs) e donas de casa de baixa rendam que contribuem com 5% do salário-mínimo, vão passar a pagar R$ 66 para a Previdência, contra os R$ 60 pagos atualmente – aumento de 6 reais.

Autônomos que contribuem com a cota de 11% passarão a pagar R$ 145,22 em 2023, R$ 12,22 a mais que o valor pago em 2022. O aumento também é relativo para quem paga 20% de contribuição: de R$ 242,40, a taxa sobe para R$ 264 em 2023.

O pagamento dos benefícios para aposentados e pensionistas do INSS sofre alterações anualmente ao passo que o salário-mínimo nacional é atualizado pelo governo federal.

O reajuste costuma ser divulgado somente em janeiro, mas por causa da aprovação da PEC da Transição, que elevou o teto de gastos em 2023, o novo valor do mínimo já foi divulgado pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume o Palácio do Planalto no dia 1° de janeiro, e vai mexer com o pagamento de salários e benefícios.

Veja o que mais muda na aposentadoria do INSS em 2023.

Calendário de pagamento do INSS em janeiro de 2o23 dos aposentados

Confira o calendário previsto pelo governo para o pagamento de aposentadorias e pensões referentes a janeiro de 2023:

Quem ganha um salário-mínimo - aposentados do INSS

Benefício final 1: 25 de janeiro de 2023;

Benefício final 2: 26 de janeiro de 2023;

Benefício final 3: 27 de janeiro de 2023;

Benefício final 4: 30 de janeiro de 2023;

Benefício final 5: 31 de janeiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 0: 07 de fevereiro de 2023.

Quem ganha mais de um salário

Importante ressaltar que, para saber quando vai ser o pagamento, os aposentados devem verificar o último número do benefício que está impresso no cartão, sem considerar o número que vem depois do traço.

+ Quinto dia útil de janeiro de 2023